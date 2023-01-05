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ТАСС

Шойгу: "Адмирал Горшков" отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам министра обороны РФ, фрегат во время похода проведет учения с гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе церемонии выхода фрегата на боевую службу, которая прошла по видео-конференц-связи. В мероприятии принимал участие президент России Владимир Путин.

"Сегодня фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю", - сказал глава Минобороны.

Он отметил, что основные усилия экипажа фрегата будут сосредоточены на противодействии угрозам России.

"Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности", - сказал Шойгу.

Министр добавил, что в ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа фрегата по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки.

По словам Шойгу, "Циркон" может гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО".

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Пополнил состав ВМФ России в июле 2018 года. Вооружен ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

Ранее президент РФ анонсировал дальний поход корабля с ракетами "Циркон" в начале января 2023 года. В свою очередь источник ТАСС сообщил, что фрегат с гиперзвуковыми ракетами возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота России в Средиземном море. 

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