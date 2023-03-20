РФ, Иран и Китай завершили совместное учение флотов в Аравийском море

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - В акватории Аравийского моря завершилось трёхстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана, сообщил Северный флот.

"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран завершилось трехстороннее военно-морское учение", - сообщили в пресс-службе флота в субботу. Там сообщили, что на учении были выполнены артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время огнем артиллерии были поражены воздушные цели, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.

Российскую Федерацию на учении представлял отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама". От ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец "Нанжинг", от ВМС Ирана - фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор", ракетный катер "Тондар", малый ракетный корабль "Зерех", судно снабжения "Сиржан", транспортное судно "Шахид Назери" и другие корабли и суда.

Северный флот также сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", совершил заход в порт Чахбехар в Иране.

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

По данным российских военных, в походе "Адмирала Горшкова" сопровождает средний морской танкер "Кама".

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей")