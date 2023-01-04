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Военное обозрение

Канадские бронетранспортёры LAV II CSV Super Bison, поступившие на вооружение ВСУ, появились в районе линии соприкосновения

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Источник изображения: topwar.ru

Канадские бронетранспортеры LAV II CSV Super Bison, обещанные Киеву еще летом, наконец-то добрались до Украины и поступили на вооружение ВСУ. Как пишет украинская пресса, снимки первых бронемашин в районе линии соприкосновения появились на интернет-ресурсах.

Канада поставила Украине неназванное количество бронетранспортеров LAV II CSV Super Bison. Поставка ожидаемая, передачу бронетехники еще летом 2022 года анонсировала канадский министр обороны Анита Ананд при посещении предприятия компании General Dynamics Land Systems-Canada, являющейся производителем данного БТР. Всего планировалось передать 39 бронетранспортеров, какое количество поступило на Украину, неизвестно.

По данным украинских ресурсов, первые машины начали прибывать на Украину еще в конце октября, но проходило это все в режиме секретности, поставки не афишировались. Техника сразу же отправлялась на полигоны, где проходило обучение украинских военных. И вот теперь канадские бронетранспортеры появились на переднем крае.

LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) - новая бронемашина поддержки пехоты, производство которой началось в 2020 году. Всего канадская армия заказала 360 единиц LAV II ACSV, производство еще ведется. Машина имеет противоминную защиту и вооружена 25-мм автоматической пушкой. Выпускается в вариантах командной машины, машины для перевозки пехоты и грузов, полевой машины скорой помощи. ACSV заменили нынешний парк гусеничных легких бронированных машин M113 и бронетранспортеров LAV II Bison 8x8, которые в настоящее время находится на вооружении канадской армии.

Планируемые к поставке на Украину бронетранспортеры изначально предназначались для канадской армии, но в Минобороны Канады приняли решение передать их украинцам, так как им "они нужнее".

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Piranha
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