Министр обороны Канады подтвердила передачу Украине бронетранспортёров LAV II CSV Super Bison

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Канада подтвердила планы по отправке на Украину бронетранспортеров LAV II CSV Super Bison. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд при посещении предприятия компании General Dynamics Land Systems-Canada, являющейся производителем данного БТР.

Глава канадского оборонного ведомства подтвердила ранее озвученную информацию о поставке украинской армии 39 БТР LAV II CSV Super Bison. По ее словам, техника поступит на Украину "этим летом", точные сроки она не назвала. Ранее заявление в отношении бронетехники для Киева сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме самих бронетранспортеров Киев получит и запчасти к ним. Также Канада проведет обучение украинских военнослужащих применению бронемашин, где оно будет проходить, пока информации нет.

LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) - новая бронемашина поддержки пехоты, производство которой началось в 2020 году. Всего канадская армия заказала 360 единиц LAV II ACSV, производство еще ведется. Машина имеет противоминную защиту и вооружена 25-мм автоматической пушкой. Выпускается в вариантах командной машины, машины для перевозки пехоты и грузов, полевой машины скорой помощи. ACSV заменили нынешний парк гусеничных легких бронированных машин M113 и бронетранспортеров LAV II Bison 8x8, которые в настоящее время находится на вооружении канадской армии.

Планируемые к поставке на Украину бронетранспортеры изначально предназначались для канадской армии, но в Минобороны Канады приняли решение передать их украинцам, так как им "они нужнее".

В Канаде уверены, что поставленные БТР помогут украинской армии бороться против "оккупационных войск" России. Так в Оттаве, вслед за Киевом, называют российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине.