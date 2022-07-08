Канада поставит ВС Украины новые бронемашины ACSV

ЦАМТО, 7 июля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада работает над завершением сделки по передаче Украине 39 новых бронированных машин боевого обеспечения ACSV (Armored Combat Support Vehicle) с колесной формулой 8x8.

Согласно опубликованной на сайте CBC News информации, заявление об этом было сделано в рамках проведенного в Мадриде с 29 по 30 июня саммита лидеров стран НАТО.

Со слов премьер-министра, ВС Украины будут поставлены новые бронемашины, которые находились в процессе передачи СВ Канады, пакет запасных частей и оказаны услуги поддержки. Позднее власти Канады восполнят Вооруженным силам страны переданные Украине машины. Ожидается, что ББМ поступят на вооружение ВСУ до конца лета после небольшой подготовки.

Бронированная машина боевого обеспечения ACSV – это новая ББМ с колесной формулой 8x8, разработанная для ВС Канады компанией General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-C) на базе LAV 6.0. Она должна заменить состоящие на вооружении ББМ LAV-2 "Бизон" и гусеничные M113 (TLAV).

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку 360 бронемашин ACSV, начального комплекта запасных частей и обеспечение подготовки личного состава был заключен ВС Канады с компанией General Dynamics Land Systems-Canada в сентябре 2019 года. Его стоимость составляет около 2 млрд. канад. долл. (1,5 млрд. долл. США). Бронемашины будут поставляться в восьми вариантах: санитарной машины, БРЭМ, инженерной машины, мобильной ремонтной мастерской, машины РЭБ, машины для перевозки войск и машины управления. Работы начались летом 2020 года. Выкатка первой машины состоялась в мае 2021 года. Планировалось, что поставка техники в войска начнется в 2022 году. Ожидалось, что поставки будут завершены в 2025 году. Теперь испытания новых бронемашин будут проходить на украинской территории в боевых условиях.

Выбранная для проекта ACSV бронемашина LAV 6.0 представляет собой модернизированный в соответствии с требованиями ВС Канады вариант LAV-3. В числе основных изменений: модернизация привода (замена двигателя на более мощный Caterpillar C9 450 л.с., усиление подвески, ходовой части и тормозной системы), повышение баллистической и противоминной защиты (установка новой брони и двойного V-образного корпуса), повышение безопасности и комфорта работы экипажа (установка сидений, снижающих воздействие от подрыва на минах и СВУ, а также перекомпоновка боевого отделения). Кроме того, программа включает модернизацию систем связи и управления огнем. Бронемашина может развивать максимальную скорость 100 км/ч, запас хода – 600 км.

Кроме того, Канада поставит ВС Украины шесть дополнительных разведывательных станций с камерами высокого разрешения для оснащения БЛА "Байрактар TB2" турецкого производства.

Безвозмездная передача данной техники фактически исчерпает 500 млн. канад. долл., которые либеральное правительство Канады выделило для оказания военной помощи Украине.