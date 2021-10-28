«Пиранья» пятого поколения

Более сорока лет швейцарская фирма «Моваг» производит весьма удачные и пользующиеся спросом на мировом рынке бронетранспортёры «Пиранья». В настоящее время для ряда стран выпускается уже пятое поколение этих машин.

В 1976 году с конвейера завода фирмы «Моваг» в швейцарском Крейцлингене сошёл первый серийный колёсный бронетранспортёр «Пиранья». С того времени выпущено свыше 11 тысяч машин этого семейства, поступивших на вооружение армий двух десятков стран. Помимо Швейцарии, производство таких БТР было налажено в Канаде, США, Великобритании и Чили.

Коммерческий успех «Пираньи» был бы немыслим без её постоянного совершенствования. Следом за первым поколением появились «Пиранья II» и «Пиранья III». А вот с четвёртым поколением вышла осечка — созданная в 2001 году «Пиранья IV» не смогла найти покупателей и осталась в прототипах. Сама же фирма «Моваг» в 2004 году стала частью концерна «Дженерал Дайнемикс», а с 2010 года официально именуется General Dynamics European Land Systems — Mowag (GDELS-Mowag). В этой статье мы ради краткости будем использовать её традиционное название.

Когда провал ведёт к успеху

В 2006 году «Моваг» совместно с британским отделением «Дженерал Дайнемикс» приступил к разработке БТР «Пиранья Эволюшн», предназначенного для участия в конкурсе FRES UV (Future Rapid Effect System Utility Vehicle). Машина переняла основные усовершенствования «Пираньи IV», в том числе противоминную защиту, отвечающую уровню 3a/3b по стандарту STANAG 4569 (днище корпуса выдерживает подрыв на югославской мине TMRP-6 с зарядом массой 5,1 кг). Вместе с тем, появился ряд нововведений: четвёртая управляемая ось, дистанционно управляемая пулемётная установка и открытая архитектура бортовой электроники, облегчающая дальнейшие модернизации. Грузоподъёмность шасси увеличилась до 10 т.

В конкурсе FRES UV конкурентами «Пираньи Эволюшн» стали французский БТР VBCI и немецкий «Боксер». В мае 2008 года Минобороны Великобритании объявило о победе швейцарско-британской бронемашины, однако в декабре программу FRES UV закрыли — стороны не сошлись в цене. Вторую попытку приобрести колёсные БТР британская армия предприняла лишь спустя десять лет, и победителем на этот раз стал «Боксер».

Габариты «Пираньи 5» весьма немаленькие Источник изображения: forsvaret.dk

Провал с британским заказом не смутил конструкторов «Мовага», которые продолжили доработку «Пираньи Эволюшн». Главными направлениями совершенствования стали дальнейшее усиление защиты, увеличение грузоподъёмности и полезного объёма, улучшение подвижности. Уже в конце 2009 года был готов прототип «Пиранья Класс 5», впоследствии переименованный в «Пиранью 5». Что же представляет собой эта машина?

«Пиранья 5» имеет несущий сварной корпус из стальной брони с возможностью навески панелей дополнительного бронирования. В такой конфигурации он обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую уровню 4, а противоминную — уровню 4a/4b по стандарту STANAG 4569. Производитель декларирует возможность доведения баллистической защиты по желанию заказчика до уровня 5. Машина является полноприводной четырёхосной, с управляемыми первой, второй и четвёртой осями. Благодаря этому радиус разворота «Пираньи 5» составляет всего 15 м (для современных легковых автомобилей он находится в пределах 9-13 м). Гидропневматическая подвеска позволяет регулировать клиренс. Тормозная система — пневматическая двухконтурная, с системой АБС. БТР комплектуется пневматиками «Мишлен» 14.00 R20 XZL.

Моторно-трансмиссионное отделение размещено в правой передней части корпуса. Двигатель и коробка передач исполнены в виде единого блока — «пауэк-пака». На первых образцах «Пираньи 5» устанавливался шестицилиндровый V-образный дизель MTU 6V199 TE21 максимальной мощностью 585 л.с. Впоследствии его заменили на DC13 фирмы «Скания» — также шестицилиндровый и такой же мощности, но с лучшим крутящим моментом (2200 Нм против 2000). Коробка передач в обоих случаях была одинаковой — автоматическая семиступенчатая ZF 7HP902S. Топливные баки общей ёмкостью 450 л расположены в кормовой части корпуса по бокам рампы десантного отделения. БТР оборудован кондиционером, системой защиты от оружия массового поражения и двумя независимыми противопожарными системами (в моторно-трансмиссионном отсеке и обитаемой части корпуса).

Десантное отделение «Пираньи 5» Источник изображения: army-technology.com

Рабочее место водителя находится в левой передней части корпуса. Водитель располагает индивидуальным люком и тремя перископами, средний из которых можно заменить прибором ночного видения. За ним располагается второй член экипажа (командир/стрелок), также имеющий собственный люк и пять перископов. В десантном отделении вдоль бортов установлены десять индивидуальных откидных сидений, снабжённых привязными ремнями. Объём десантного отделения составляет 14,5 куб. м, а в варианте с увеличенной высотой корпуса — 17 куб. м.

«Пиранья 5» в Датском королевстве

Первым заказчиком «Пираний» пятого поколения стали сухопутные войска Дании, подыскивавшие замену не только старым гусеничным БТР М113, но и более современным колёсным машинам «Пиранья III». Условия тендера, объявленного в мае 2011 года, допускали участие как колёсных, так и гусеничных машин. К сравнительным испытаниям, начавшимся в феврале 2013 года и продлившимся почти полгода, были допущены пять машин: гусеничные G5, CV90 «Армадилло» и ASCOD 2, а также колёсные VBCI и «Пиранья 5». В мае 2015 года победителем объявили «Пиранью», а 15 декабря того же года подписали контракт, предусматривавший закупку 309 бронемашин в шести вариантах (БТР, КШМ, самоходный миномёт, БРЭМ, инженерная и медицинская машины).

«Пиранья 5» датской армии в варианте БТР Источник изображения: forsvaret.dk

Сварка первого корпуса «Пираньи 5» для Дании началась на заводе «Моваг» в Крейцлингене в апреле 2016 года. Ввиду большой загруженности этого предприятия окончательную сборку БТР в январе 2017 года перенесли на новый завод в Тегервилене. В мае 2017-го представителям министерства обороны Дании официально передали первую «Пиранью 5», а к концу года к ней присоединилось ещё три. Датские военные сразу же постарались испытать новую «игрушку» в самых разных климатических условиях. Летом 2017 года «Пиранья 5» тестировалась в жарком климате Аризоны (на полигоне Юма), а в конце года — в Северной Норвегии.

Согласно контракту, окончательная сборка 290 БТР должна осуществляться в Дании. Ещё в 2013 году «Моваг» подписал соответствующее соглашение с местной фирмой «Фальк Шмидт», но та в октябре 2017 года обанкротилась. Новым контрагентом стал производитель строительных машин «Гидрема», наладивший сборку «Пираний» на заводе в Стевринге. В 2018 году сухопутные войска получили уже 32 бронемашины (28 БТР, две инженерные и две медицинские). Одновременно продолжались интенсивные войсковые испытания. «Пиранью 5» в варианте БТР официально приняли на вооружение только 27 марта 2019 года.

Медицинский вариант «Пираньи 5» датской армии Источник изображения: forsvaret.dk

В армии Дании новые бронемашины поступают, прежде всего, на вооружение 1-й бригады, состоящей из трёх механизированных батальонов, артдивизиона, батальонов управления, инженерного, логистики, а также роты военной полиции. Завершить программу поставок планируется к 2023 году.

Датчане выбрали для своих «Пираний» двигатель «Скания» DC13. Первые БТР вооружались шведской дистанционно управляемой установкой LEMUR с 12,7-мм пулемётом М2НВ, но впоследствии начали монтировать модули «Протектор» норвежской фирмы «Конгсберг». Боевая масса БТР достигает 32 т, а экипаж в датском варианте состоит из трёх человек (плюс девять десантников).

Самоходный миномёт «Пиранья 5» датской армии Источник изображения: forsvaret.dk

Все остальные варианты «Пираньи 5» (за исключением невооружённой медицинской машины) оборудуются одноместными пулемётными башенками М18 производства датской фирмы SIMA. Самоходный миномёт вооружен 120-мм системой CARDOM 10 разработки израильской фирмы «Элбит» (выпускается в Австрии на предприятии «Элсаит», принадлежащем «Элбиту»). От прежних вариантов CARDOM, используемых, в частности, армиями США и Израиля, она отличается удлинённым стволом (дальность стрельбы доведена до 10 км) и полуавтоматической системой заряжания. В числе 309 машин заказано 15 самоходных миномётов, поставки которых начались в конце 2020 года.

На Балканах

Румыния, так же, как и Дания, уже имеет опыт эксплуатации швейцарских БТР — ранее она закупила 43 «Пираньи III», неплохо зарекомендовавших себя в румынском контингенте в Афганистане. Неудивительно, что подыскивая кандидатуру для более масштабных закупок, румынское правительство вновь обратилось к «Мовагу». 18 января 2018 года был подписан контракт, предусматривавший поставку 227 бронемашин в шести вариантах: БМП, 120-мм самоходного миномёта, КШМ, БРЭМ, медицинской машины и машины радиационно-химической разведки. Новыми машинами предполагалось укомплектовать подразделения Многонациональной бригады «Юго-восток» и 81-й механизированной бригады.

Как и в случае с датским заказом, большинство румынских «Пираний» (190 единиц) предполагалось собрать на местном предприятии — заводе в Бухаресте, принадлежащему концерну ROMARM. Румынские предприятия поставляют и целый ряд других комплектующих: систему предупреждения о лазерном облучении, дымовые гранатомёты, видеокамеры водителя и прочее. Башни UT30MK2 должен был выпускать румынский филиал фирмы «Элбит».

Румынская «Пиранья 5» в варианте БМП Источник изображения: edrmagazine.eu

Согласно контракту, к февралю 2019 года Минобороны Румынии должно было получить 36 «Пираний 5»: 30 БТР швейцарского производства и 6 КШМ местной сборки. Первые две машины прибыли из Швейцарии в ноябре 2018-го, но к концу января следующего года удалось поставить лишь восемь БМП — сказались задержки с получением американской экспортной лицензии на 30-мм пушки Mk 44 «Бушмастер II». Испытательные стрельбы на полигоне завершились фиаско, и пришлось потратить немало времени и усилий для доработки системы вооружения. КШМ вооружались вполне работоспособными пулемётными модулями «Элбит» RCWS, но в производстве этих машин проявились другие проблемы: плачевное состояние бухарестского предприятия, потребовавшее значительных инвестиций для «реанимации». В итоге первая партия «Пираний 5» (30 БМП и шесть КШМ) была принята армией только в июле 2020 года. Машины поступили в 26-й пехотный батальон Многонациональной бригады «Юго-восток», ранее эксплуатировавший «Пираньи III». Однако дальнейшее выполнение контракта в ноябре 2020 года было заблокировано решением Европейской комиссии, начавшей расследование возможных нарушений Румынией процедуры государственных закупок.

«Пиранья 5» из 26-го пехотного батальона на полигонных стрельбах Источник изображения: edrmagazine.eu

В 2018 году «Пиранья 5» участвовала в тендере Минобороны Болгарии, искавшего замену архаичным БТР-60ПБ. В октябре 2020 года было объявлено, что швейцарская бронемашина вместе с финским БТР AMV XP вышла в финал конкурса. Однако в марте 2021 года процедуру пришлось прервать: закупочная цена обеих машин превышала финансовые возможности Болгарии, а переговоры о её снижении завершились ничем.

Пиренейский «Драгон»

С 2007 года Минобороны Испании пыталось выбрать подходящий вариант для замены устаревших БТР — гусеничных М113 и колёсных BMR-600. Программа предусматривала закупку 300 машин на первом этапе и ещё 900 — на последующих. Как водится, тендерные процедуры растянулись на долгие годы, и в мае 2015 года состоялась полная «перезагрузка» конкурса на новых условиях. В нём участвовали «Пиранья 5», итальянская «Фреччиа», финская AMV, а также «Боксер» и VBCI. В декабре того же года Минобороны Испании подписало контракт с консорциумом UTE VCR 8×8, предусматривавший создание бронемашины «Драгон» на базе «Пиранья 5». Ведущую роль в консорциуме играла фирма «Санта-Барбара», как и «Моваг», поглощённая концерном «Дженерал Дайнемикс» (General Dynamics European Land Systems — Santa Barbara Sistemas, или же GDELS-SBS). Перед разработчиками поставили задачу добиться как можно большей технологической независимости от GDELS-Mowag. Авторские права на новую бронемашину должны были принадлежать испанскому консорциуму, что облегчало бы дальнейшее развитие конструкции и возможный экспорт.

Прототип D1 Источник изображения: army-technology.com

Контракт, рассчитанный на три года, предусматривал изготовление шести демонстраторов технологии (РТ0 — РТ05), предназначавшихся для отработки ключевых технических решений, в частности, интеграции испанской автоматической коробки передач SW642 (двигатель остался прежним — DC13). За ними последовали пять прототипов:

D1 (VCR) — базовый вариант БМП с необитаемой башней UT30MK2, выпуск которой наладили по лицензии в Испании под обозначением TIZONA;

D2 (VCR-PC) — машина командира роты с необитаемой башней «Самсон» Mk II (с 2019 года известной как «Самсон 30») израильской фирмы «Рафаэль»;

D3 (VCOAV-ACA) — машина передовых артиллерийских наблюдателей с дистанционно управляемым модулем «Гардиан» 2.0 испанского производства и телескопической мачтой со стабилизированной электронно-оптической головкой;

D4 (VCR-VEC PC Sc) — БРМ с обитаемой башней HITFIST итальянской фирмы «ОТО Мелара»;

D5 (VCR-ZAP) — инженерный БТР с навесным бульдозерным оборудованием и дистанционно управляемым модулем «Мини Самсон».

Прототип D4 Источник изображения: army-technology.com

Основным вооружением для всех трёх тяжёлых башенных систем являлась 30-мм пушка Mk 44 «Бушмастер II», а лёгкие модули комплектовались 12,7-мм пулемётом М2НВ. С модулями TIZONA и «Самсон 30» могут быть интегрированы ПТУР «Спайк» LR.

Пуск ПТУР «Спайк» LR с прототип D1 Источник изображения: army-technology.com

Впоследствии заказ расширили за счёт шестой машины MTR (Mobile Test Rig), предназначенной для интенсивных ходовых испытаний. Предполагалось, что в декабре 2019 года будет подписан контракт на поставку 348 «Драгонов». Но доводка и испытания прототипов затягивались. В итоге контракт подписали лишь 25 августа 2020 года. Он предусматривает поставку в течение 2022-2025 годов 348 бронемашин в пяти вариантах: БМП (179), БРМ (58), инженерной машины (49), КШМ батальонного уровня (14) и машины передовых артиллерийских наблюдателей (8). На перспективу запланировано приобретение ещё двух крупных партий «Драгонов»: 365 экземпляров в 2026-2030 годах и 285 — в 2031-2035 годах. Таким образом, согласно текущим планам Минобороны Испании, предполагается приобретение в общей сложности 998 бронемашин семейства «Драгон».

Швейцарский вариант

В отличие от других европейских покупателей, армия Швейцарии приобрела «Пираньи 5» лишь в одном варианте — самоходного миномёта. Программа их закупок была инициирована в сентябре 2016 года и имела целью компенсировать отсутствие боевых машин этого класса: в 2009 году армия списала без замены самоходные миномёты Minenwerferpanzer 64/91 (БТР М113А1 со 120-мм миномётами). Предполагалась поставка 32 самоходных миномётов Mörser 16 (на шасси «Пиранья 5»), 12 транспортёров боеприпасов (грузовиков с бронированными кабинами), а также модернизация 16 КШМ Kommandopanzer 93/99 (на базе «Пиранья II»).

Самоходный миномёт Mörser 16 Источник изображения: army-guide.com

Миномётная система «Кобра» Источник изображения: army-guide.com

В качестве основного вооружения для Mörser 16 выбрали миномётную систему «Кобра», разрабатываемую в инициативном порядке фирмой RUAG. Миномёт с максимальной дальностью стрельбы 9 км приспособлен для ведения огня не только обычными боеприпасами, но и управляемыми минами «Стрикс». Система снабжена полуавтоматическим механизмом заряжания (максимальная кратковременная скорострельность — 12 выстр./мин, длительная — 4 выстр./мин) и баллистическим вычислителем, а её масса составляет 1350 кг. Дополнительно самоходный миномёт вооружён модулем «Протектор» М151-СН-13 с 12,7-мм пулемётом М2НВ. Экипаж машины состоит из четырёх человек: водителя, командира/наводчика и двух заряжающих.

Mörser 16, вид сверху Источник изображения: army-guide.com

Доводка самоходного миномёта сопровождалась многочисленными проблемами. Некоторые из них весьма типичны и для оборонпрома постсоветских государств. Например, в один прекрасный момент руководство RUAG обнаружило, что дорабатывать «Кобру» буквально некому: все опытные специалисты ушли на пенсию, а молодёжь не пришла. Ряд требований техзадания удовлетворить так и не удалось. Например, из-за недостаточной ширины боевого отделения и значительных габаритов механизма заряжания пришлось отказаться от кругового обстрела: угол горизонтальной наводки ограничен 60º вправо и влево от продольной оси машины. Окончательный контракт на производство 32 Mörser 16 подписали лишь в январе 2021 года, а поставки серийных самоходных миномётов начнутся аж в 2024 году.

«Пиранья 5» ботсванского заказа Источник изображения: gdels.com

Итак, все четыре европейских заказчика, купивших «Пираньи 5», получат свои боевые машины со значительными задержками — практически всегда они обусловлены требованиями интеграции дополнительного оборудования или локализации производства. За пределы Европы «Пиранья 5» продана пока только в одну страну — Ботсвану, заказавшую в 2016 году 45 машин с башнями UT30MK2. Контракт был реализован в 2020-2021 годах.

Тактико-технические характеристики БТР «Пиранья 5» Масса пустой машины, т 18,5 Максимальная грузоподъёмность, т 14,5 Максимальная боевая масса, т 33 Экипаж/десант, человек 2-3/9-10 Размеры, мм: длина

высота по крыше корпуса

ширина 8000

2340

3000 Мощность двигателя, л.с. 585 Максимальная скорость по шоссе, км/ч 100 Запас хода, км 700 Преодолеваемые препятствия, м: ширина рва

высота стенки

глубина брода 2,2

0,75

1,5

Литература:

army-guide.com armyrecognition.com army-technology.com edrmagazine.eu forsvaret.dk gdels.com

Андрей Харук