Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке

Минобороны РФ: 63 российских военнослужащих погибли при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. Об этом в понедельник, 2 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда были сбиты.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих», — сообщил он.

Конашенков подчеркнул, что родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Днем ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадало более 15 человек. Отмечалось, что украинские боевики выпустили по населенному пункту три ракеты из реактивных систем залпового огня после полуночи 1 января. В это же время был обстрелян Донецк.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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