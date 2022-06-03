Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой

В ДНР окружают город, откуда восемь лет обстреливали Донецк

В ЛНР продолжается зачистка Северодонецка, а в ДНР продвигается операция по окружению города Авдеевка. Его освобождение позволит решить проблему поставки воды в Донецк, объясняют эксперты. В Минобороны 1 июня заявили об успехах в контрбатарейной стрельбе и уничтожении за сутки нескольких 155-мм гаубиц, переданных Украине странами НАТО, крупнокалиберной артустановки «Пион» и реактивных систем залпового огня «Град». В Национальном центре управления обороной РФ предупредили о планах Киева перебросить получаемые из США дальнобойные ракетные системы залпового огня в Сумскую область и использовать их для провокации с ударом по российской территории.

Борьба орудий

Республиканские силы продолжают операцию по окружению Авдеевки, заявили в среду, 1 июня в Донецкой Народной Республике. При поддержке российских военных освобождено село Новосёловка Вторая. Союзные войска заняли участок трассы, отрезав гарнизон Авдеевки от одного из двух путей снабжения. В ЛНР продолжаются бои в Северодонецке, основная часть которого перешла под контроль ДНР.

— Авдеевка — это не только позиция, с которой украинцы восемь лет обстреливают столицу ДНР, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Через него проходит водовод для Донецка. Без его контроля нормальное водоснабжение города там невозможно, а проблема эта стоит очень остро. Авдеевку укрепляли с 2014 года и в лоб её взять крайне трудно. Поэтому и идёт наступление в обход с угрозой окружения. Быстрое взятие Северодонецка и Красного Лимана показали уязвимость украинских формирований перед угрозой «котлов». Помня историю с «Азовсталью», ВФУ стараются заблаговременно покинуть населённые пункты до смыкания кольца вокруг них, что облегчает освобождение.

Бойцы полка полиции «Киев» в Авдеевке Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В Донбассе продолжаются ожесточённые артиллерийские противостояния, рассказал эксперт. Собственные артсредства Украины уже серьёзно выбиты. Перевес в огневой мощи на нашей стороне. Это отмечают и солдаты противника, вынужденные сидеть под артогнём без возможности ответить на него. Но сейчас киевские власти перебрасывают сюда новые образцы зарубежной артиллерии, полученные от стран НАТО. Это и буксируемые системы, такие как М777, и самоходные орудия. Наверняка, применят здесь и обещанные США установки залпового огня HIMARS. Потребуются дополнительные усилия, чтобы «перемолоть» эту зарубежную помощь, но такая задача вполне по плечу российским ВС, отметил Владислав Шурыгин.

Технические данные

1 июня Вооруженные силы РФ продолжали наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.

За сутки высокоточными авиационными ракетами уничтожены пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения войск ВСУ. Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 61 район дислокации противника.

— Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подбитый танк ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Средства ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в районе Сергеевки в ДНР, вертолет Ми-8 в районе Харькова, семь беспилотных летательных аппаратов и две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Ракетные войска и артиллерия поразили 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, 623 района сосредоточения войск ВСУ.

— В результате ударов уничтожены 200 националистов, 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов, — перечислил Игорь Конашенков.

Всего, по данным российского Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники.

Залповые планы

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Михаил Мизинцев 1 июня предупредил об очередной готовящейся провокации украинских властей.

— В ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения, — заявил генерал.

Фото: REUTERS/ABACA/James Lefty Larimer Источник изображения: iz.ru

В оборонном ведомстве России обвинили военных 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в террористическом акте с применением токсических веществ. По данным Минобороны, около 19 часов вечера 31 мая отступающие подразделения 79-й ДШБ на территории Северодонецкого предприятия «Азот» взорвали цистерну с ядовитым химическим веществом — азотной кислотой с целью остановить наступающие подразделения России и ДНР. Ядовитое облако поднялось на высоту около одного километра и переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

— Украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Киевская власть в очередной раз показала свою преступную и циничную сущность. Террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Генерал сообщил, что 1 июня проводились пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передали 428,3 т предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ракетная точность

В среду в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Ефрейтор Иван Зубов в составе зенитного ракетного расчета по уничтожению воздушных целей обеспечивал боевую работу пускозаряжающей установки. В результате расчёт Ивана уничтожил два вражеских самолета: штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24.

— Благодаря смелым и решительным действиям Ивана Зубова противнику не удалось нанести удары по нашим подразделениям и их военной технике, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: ТАСС/Красильников Станислав Источник изображения: iz.ru

Младший сержант Дмитрий Горбачук действовал в составе расчёта самоходной пусковой установки при нанесении ракетного удара по складу с вооружением и боеприпасами украинских националистов. Благодаря его профессионализму боеспособности противника был нанесен серьезный урон, вызвавший дефицит боеприпасов на одном из ключевых направлений. Также младший сержант Горбачук нанес ракетный удар по большому скоплению техники, проводившей пополнение войскового запаса для склада вооружения националистов.

— Высокий профессионализм, мужество и самоотверженность Дмитрия, поддержание в рабочем порядке вверенного ему вооружения позволили расчёту выполнить боевое задание точно и в срок, — рассказали в Минобороны.

Десантно-штурмовой батальон старшины Антона Седегова освобождал стратегически важный аэродром от захвативших его националистов. Десантировавшись с вертолета, Антон сразу вступил в бой противником. Десантники успешно уничтожили дежурные огневые средства и скрытые позиции ПЗРК, захватив укрепленный район аэродрома.

Антон Лавров

Андрей Федоров