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Газета.ru

«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге

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Источник изображения: gazeta.ru

В ЛНР заявили, что ВСУ применили поставленные Западом РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием нанесли удар по ангарам в Кременчуге, где находились поставленные США вооружение и боеприпасы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, боеприпасы к западному оружию детонировали, поэтому начался пожар в расположенном рядом закрытом торговом центре.

Пожар в кременчугском ТЦ

Игорь Конашенков на утреннем брифинге Минобороны заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации «продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины».

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин», - сказал Конашенков.

Он отметил, что оружие и боеприпасы западного производства, предназначенные для дальнейшей отправки украинским войскам в Донбассе, поражены. Но боеприпасы детонировали и «вызвали пожар» в расположенном неподалеку «не функционировавшем торговом центре».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Россия «ударила ракетами по торговому центру, где находились более тысячи гражданских».

«ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить», - написал украинский президент.

Он также подчеркнул, что в пораженном ТЦ не было «никакой стратегической ценности».

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "удар по торговому центру в Кременчуге" был очередной украинской провокацией, с помощью которой Киев пытается «держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО».

«Дружественный огонь»

На брифинге Конашенков также рассказал, что «успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций» ДНР и ЛНР «наносят критические потери ВСУ».

Военно-космические силы нанесли несколько ударов по дислокации украинских солдат в Харькове, в результате чего погибли более ста военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и уничтожено до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной «дружественного огня», - добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Согласно его данным, новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады ВСУ, подверглись минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев.

«Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате - четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», - заявил Конашенков.

Высокоточные удары

Представитель Минобороны рассказал, что ВКС России за сутки уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР, а также «живую силу» и украинскую военную технику в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях.

Кроме того, высокоточным оружием России были «поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», которые обстреливали населенные пункты в ДНР.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также солдат ВСУ и военную технику в 304 районах.

А российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Николаевской области. Также были уничтожены девять украинских беспилотников. Кроме того, войска РФ перехватили семь украинских баллистических ракет «Точка-У» и десять реактивных снарядов системы залпового огня.

Удар РСЗО HIMARS

Во вторник в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ применили поставленные западом РСЗО М142 HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 7:20 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по направлению Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», - говорится в сообщении.

О прибытии в страну американских РСЗО HIMARS министр обороны Украины Алексей Резников объявил 23 июня.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил ТАСС, что поставка американских реактивных систем залпового огня Украине дает возможность ВСУ обстреливать самые отдаленные территории Луганской народной республики.

"Еще когда было заявлено о том, что данные типы боеприпасов и вооружения будут поставлены на Украину со стороны Америки, мы уже тогда разработали ряд и комплекс мероприятий, которые минимизируют, скажем, действия данного комплекса, но нужно учитывать, что это все-таки грозное оружие, и оно наносит существенный вред и гражданской инфраструктуре и, естественно, мирным жителям", - сказал Марочко.

По его словам, средства оперативного контроля ЛНР отследили передвижение РСЗО HIMARS, обстрелявшей Перевальск, и комплекс будет уничтожен в ближайшее время.


Мария Шустрова

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1 комментарий
№1
29.06.2022 16:30
Цитата, q
средства оперативного контроля ЛНР отследили передвижение РСЗО HIMARS, обстрелявшей Перевальск, и комплекс будет уничтожен в ближайшее время.

А чего сразу не накрыли, как обнаружили?
ждёте пока он полным боекомплектом отстреляется по мирным городам Донбасса и опять на сайте начнутся причитания о невинных жертвах?
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