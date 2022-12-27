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ТАСС

Самолеты дальней авиации РФ более 80 раз за год вылетали на боевое патрулирование

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Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в полете
Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в полете.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что особенностью совместного патрулирования в ноябре стала впервые выполненная посадка самолетов ВКС России на китайский аэродром Цзяньцяо

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ совершили в 2022 году более 80 вылетов на боевое патрулирование в стратегически важные регионы мира. Об этом сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Одной из наиболее важных задач, решенных силами и средствами дальней авиацией в уходящем году, были полеты по плану стратегического сдерживания. Всего в этом году летными экипажами совершено более 80 самолето-вылетов на боевое патрулирование в стратегически важные для Российской Федерации регионы мира, в том числе в районы над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного и Балтийского морей", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда", опубликованном в понедельник.

Командующий напомнил, что в мае и ноябре прошли очередные совместные полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации России и дальних бомбардировщиков Хун-6К ВВС Китайской Народной Республики. Полеты были выполнены по заранее спланированным маршрутам над нейтральными водами акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана.

Кобылаш отметил, что особенностью совместного патрулирования в ноябре стала впервые выполненная посадка самолетов ВКС России на китайский аэродром Цзяньцяо, а самолетов ВВС КНР на российский аэродром Кневичи в Приморье. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Ту-95
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