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ТАСС

Экс-советник главы Пентагона опасается, что Байден может отправить войска на запад Украины

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Военнослужащие армии США прибыли в Литву
Военнослужащие армии США прибыли в Литву.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

При этом Дуглас Макгрегор усомнился в перспективах введения на Украину американских войск с территории Польши

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор не исключил применения действующей американской администрацией вооруженных сил на западе Украины под предлогом защиты мира, демократии и свобод.

"Я боюсь, что [президент США] Джо Байден обратится к американцам по телевидению, объявив о том, что он приказал направить войска в Западную Украину для создания там безопасной зоны. Речь будет идти о мире, демократии и свободе, хотя это имеет ничего общего с происходящим на Украине", - заявил Макгрегор во вторник в беседе с ведущим подкаста "Джаджинг фридом" Эндрю Наполитано.

Он отметил, что подобную риторику власти США использовали в 1965 году в начале полномасштабного вмешательства в военный конфликт во Вьетнаме. "Но сейчас речь идет не о Вьетнаме, а о России - великой державе", - подчеркнул Макгрегор.

При этом он усомнился в перспективах введения на Украину американских войск с территории Польши, поскольку ВС США "не располагают средствами оказания давления на россиян" в этом конфликте. "У нас крайне мало войск [в регионе], и мы в случае вмешательства будем очень сильно зависеть от поляков. И хотя поляки - отважные военные, это было бы нерациональным шагом с американской стороны", - подчеркнул Макгрегор. Ранее представители американской администрации неоднократно заявляли, что США не намерены отправлять свои войска на Украину.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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