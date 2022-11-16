Украина и Зеленский обречены без Америки

Bloomberg: Америка помешала Путину провести парад победы в Киеве

Путин бы уже давно провел парад победы в Киеве, если бы не Америка, пишет обозреватель Bloomberg. Без нее Украина обречена. Автор уверяет, что без Вашингтона нельзя сделать "ничего важного и сложного", и критикует европейцев, которые, напротив, делают "постыдно мало".

Макс Хастингс

Если страны ЕС согласятся, наконец, взять на себя справедливую часть общего бремени, у Америки будет больше шансов на успех.

Спасибо, Америка.

Я пишу эти слова после промежуточных выборов как европеец, выражая благодарность Вашингтону за его помощь Украине в размере 45 миллиардов долларов. Такие слова благодарности надо выкрикивать с крыш домов по всему европейскому континенту, ибо, хотя прошедшая неделя выдалась неудачной для экс-президента Дональда Трампа, духом изоляционизма под лозунгом "Америка прежде всего" по-прежнему пропитана вся Республиканская партия, а следовательно, сохраняется опасность отдаления США от Европы.

Любой, кому хоть что-то известно о вооруженном конфликте на Украине, признает суровую правду: если бы не Соединенные Штаты, страна Владимира Зеленского была бы обречена. Российский президент Владимир Путин уже давно провел бы парад победы в Киеве. Начавшийся в феврале с российского наступления кризис подчеркивает самый важный с 1945 года факт в геополитике: безопасность Запада в полной мере и безусловно зависит от лидерства США.

Выступая в 1997 году со своей второй инаугурационной речью, президент Билл Клинтон сказал: "На заре XXI века … Америка является единственной в мире незаменимой нацией". Это верно и сегодня. Без Вашингтона нельзя сделать почти ничего важного и сложного. Конечно, были и бедствия, и катастрофы, прежде всего, война во Вьетнаме и вторжение в Ирак в 2003 году. Но глобальный активизм Америки традиционно приносит пользу и благо почти всем, за исключением врагов свободы.

Союзники Америки проявляют глупость и даже безрассудство, воспринимая такой щит и меч как нечто само собой разумеющееся. Промежуточные выборы оказались не такими катастрофическими для демократов президента Джо Байдена, как опасались многие. Но они показали, насколько шатким и ненадежным стало международное лидерство незаменимой нации. Многие республиканцы грозят сократить объемы помощи Украине. Не исключено, что они смогут это сделать, даже не сумев взять под свой контроль Белый дом.

Пока администрации Байдена удается сохранять свою роль в этом конфликте, проявляя образцовую решимость и сдержанность. Она помогает Зеленскому вести боевые действия, но воздерживается от крайних мер, таких как создание бесполетной зоны. Она признает опасность эскалации, хотя некоторые воинственные силы в Вашингтоне, Лондоне и Киеве отказываются с этим соглашаться.

Похоже, Белый дом и Пентагон пришли к заключению (наверное, это правильный вывод), что ни одна из сторон не сумеет добиться полной военной победы на поле боя. Боевые действия прекратятся (на это уйдут месяцы, а может, и годы) только тогда, когда Россия и Украина признают необходимость диалога. Может быть, это произойдет после смены руководства в Кремле.

США должны продолжать хотя бы неофициальный диалог с Россией и Китаем, и не потому что он дает надежду на счастливый конец, а потому что он может предотвратить очень печальный конец. Америка не может даже надеяться изменить отвратительный характер правящих режимов в Москве и Пекине. Это могут сделать только русские и китайцы. Генри Киссинджер, похоже, совершенно правильно утверждает уже несколько десятилетий, что к России и Китаю надо относиться как к реальности – не самой приятной, но неизбежной.

Это особенно важно помнить сейчас, когда республиканцы могут вновь взять под свой контроль палату представителей. Мой коллега из Bloomberg Иэн Бурума (Ian Buruma) написал в 2016 году после избрания Трампа и британского референдума по выходу из ЕС: "Британия после Брексита и Америка Трампа едины в своем желании уничтожить фундамент "мира по-американски" и европейского объединения. Это предвещает возрождение "особых взаимоотношений" между Британией и США, пусть в этом и присутствует определенный элемент извращенности. В данном случае история повторяется, но не совсем как фарс, а скорее как трагифарс".

С тех пор прошло шесть лет. Теперь очевидно, что оба эти события ослабили западный фронт борьбы с самовластием.

Внешнеполитический аналитик Роберт Каган (Robert Kagan) написал в сентябре 2021 года очерк, в котором отметил: теперь в подвешенном состоянии оказалось само будущее США, поскольку президентом может стать человек, разделяющий националистические идеи Трампа. Среди кандидатов губернатор штата Флорида Рон Десантис (Ron DeSantis), который может стать самым сильным соперником бывшего президента.

Европейцы не должны исходить из того, что американская поддержка будет постоянной и неизменной. Мы должны срочно и всерьез задуматься о том, что она значит для нас со времен Второй мировой войны, и как нам оптимально выстраивать наши отношения, когда многие американцы сомневаются в ценности Организации Североатлантического договора, Украины и миллиардных расходов на оборону союзников, которые мало что делают для самозащиты.

По оценкам Всемирного банка, ВВП США лишь на четверть больше совокупного валового внутреннего продукта европейских стран. Но помощь Европы Украине в два с лишним раза меньше американской (на этой неделе Еврокомиссия объявила о пакете помощи на 18 миллиардов долларов украинскому правительству, чтобы оно могло обеспечить свои ближайшие потребности в финансировании в 2023 году). Более того, значительная часть обещанных Европой денег и техники приходит к людям Зеленского с большими задержками.

Британия предоставила Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь на четыре миллиарда долларов. В соотношении с объемом ВВП это примерно столько же, сколько предоставили американцы (0,24%). Но в абсолютном выражении объем британской военной помощи довольно скромен, а у нас, между тем, мало что осталось в запасе.

Это похоже на войну в Корее 1950-1953 годов; на десятилетия холодной войны, когда Варшавский договор противостоял НАТО в Германии; а также на отражение иракского вторжения в Кувейт в 1991 году. США тогда предоставили большую часть личного состава и современной военной техники. В те дни союзники, включая Германию и Британию, обладали весьма мощными вооруженными силами, но никто не сомневался, что другие страны НАТО благоденствуют за счет американской военной мощи.

Сегодня республиканцы порой говорят так, будто усилия по сохранению мира были бескорыстным и неблагодарным занятием. Историки и политические аналитики с ними не согласны, и совершенно правильно. Даже в годы Второй мировой войны, когда США перешли от нейтралитета к участию в военных действиях, они получили баснословные прибыли от поставок оружия Франции и Британии. США в 1941-1945 годах осуществляли программу ленд-лиза и были единственной страной — участницей Второй мировой войны, которая после нее стала богаче. На всем протяжении холодной войны лидерство США на Западе позволяло Вашингтону использовать свое колоссальное влияние для извлечения экономических и политических выгод и преимуществ. Шкурный интерес, пусть и цивилизованный, присутствовал всегда.

Однако сегодня европейские союзники Америки как будто впали в летаргический сон, а наш главный защитник стал добычей политических сил, которые наверняка будут оказывать все меньше помощи Украине, да и европейской обороне тоже. В прошлом месяце Пентагон объявил, что сумма пакета военной помощи составит 275 миллионов долларов, а это значительно меньше предыдущих траншей.

Республиканцы отказываются поддержать предложение демократов направить миллиарды долларов замороженных российских активов на нужды Украины, хотя это стало бы хоть какой-то компенсацией за нанесенный путинскими войсками ущерб Украине в размере примерно 500 миллиардов долларов.

Вероятный новый спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) выступил против увеличения помощи, причем с такой предельной ясностью, которая не могла не порадовать Кремль. "Я думаю, мы окажемся в состоянии рецессии, – заявил он в прошлом месяце. – И мы не собираемся выдавать Украине карт-бланш".

Знающие историю европейцы наверняка увидят в этом отголоски республиканского изоляционизма 1939-1941 годов. Понадобился каждый до последнего грамм авторитета президента Франклина Рузвельта (а у него авторитета было несравненно больше, чем у Байдена), чтобы обойти оппозицию в Конгрессе и предоставить помощь Британии.

Проведенный недавно исследовательским центром Пью опрос показал: доля американцев, которые "крайне" или "очень" обеспокоены поражением Украины, снизилась с 55% в мае до 38% в сентябре. 32% республиканцев и их сторонников говорят, что США оказывают слишком много помощи Киеву. В марте таких людей было лишь 9%.

30 либеральных демократов из Палаты представителей в прошлом месяце призвали Байдена вступить в переговоры с Россией и в качестве стимула предложить некое облегчение санкционного режима. Их заставили покаяться и отречься от своих призывов, однако такие настроения присутствуют как на левом, так и на правом фланге. И они усиливаются. Многие американцы, ничего не знающие об Украине и проявляющие к ней равнодушие, замечают, как мало для нее делает Западная Европа по сравнению с Америкой и как слабо она поддерживает Киев.

Президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас (Richard Haass) написал недавно о "слиянии старых и новых угроз, которые начали пересекаться в момент, когда США плохо подготовлены к их устранению … Американская демократия и политическое единство оказались в такой опасности, какой мы не видели с середины XIX века", когда в Америке шла гражданская война.

Некоторые аналитики утверждают, что федерализм нового типа ослабляет американскую мощь и влияние за рубежом, поскольку отдельные штаты все чаще проводят политику, противоречащую курсу федерального правительства. В прошлом месяце Дженна Беднар (Jenna Bednar) и Мариано-Флорентино Куэльяр (Mariano-Florentino Cuellar) написали на страницах журнала Foreign Affairs, что другие страны должны теперь смотреть на США как на "огромное образование, предположительно с едиными национальными интересами, но также и как на архипелаг влиятельных и конкурирующих между собой юрисдикций".

Иностранцы не могут повлиять на американскую политику. Но каждая европейская страна с инстинктом самосохранения должна признать, что ей необходимо перевооружение, дабы в ней увидели нацию, обладающую силой воли и способную сделать гораздо больше для самозащиты.

Более того, попытки французов и немцев подружиться с Китаем вряд ли позволят Европе завести новых друзей в Вашингтоне. Чтобы сохранить надежду на американскую поддержку в эпоху господства республиканцев, ЕС должен сформировать с США единый фронт против Китая. Но этого сегодня не наблюдается, что весьма примечательно. Канцлер Германии Олаф Шольц чисто символически преклонил в Пекине колени перед Си Цзиньпином.

Как утверждают некоторые европейцы, жалкие военные успехи России в конфликте с Украиной показывают, что для Запада эта страна представляет ничтожную угрозу. Это опрометчивый оптимизм. Жестокий российский авантюризм никуда не денется с уходом Путина или после окончания украинского конфликта. Он только усилится и станет еще опаснее из-за фундаментальных слабостей этого занедужившего государства.

Мы, европейцы, должны показать недругам, и прежде всего Кремлю, что мы не так слабы, как о нас думает Путин. Не менее важен и безотлагателен другой момент. Нам надо продемонстрировать американцам, что Трамп ошибался и что европейцы готовы взять на себя справедливую долю расходов на оборону.

Но этого не происходит. После громких заявлений, зазвучавших в европейских столицах с началом российской спецоперации, было постыдно мало практических действий. Во время 44-дневного пребывания на посту премьера Лиз Трасс предложила к 2030 году довести военные расходы до 3% ВВП. Но нет никаких признаков, что ее преемник Риши Сунак сделает что-то подобное в условиях экономического кризиса.

В Германии дела обстоят еще хуже. В начале года она объявила программу перевооружения на 100 миллиардов долларов, однако ее реализация затормозилась из-за волны народного сопротивления увеличению военных расходов. Прочие страны Западной Европы не могут оправиться от резкого роста цен на энергоносители и не торопятся выполнять данные ранее обещания по расходам на оборону.

Збигнев Бжезинский, работавший советником по национальной безопасности у президента Джимми Картера, с презрением написал о ЕС в своем аналитическом исследовании по вопросам стратегии в 2012 году: "Он ведет себя так, будто его главная политическая цель – стать самым комфортным в мире домом престарелых". Сегодня у европейцев гораздо меньше наивности, чем 10 лет назад, и они уже не очень верят в возможность мирного сосуществования с русскими. Но европейский антимилитаризм глубоко укоренился и продолжает жить, в то время как Украина истекает кровью.

Американская щедрость и масштабные поставки оружия Киеву дали ему пространство для маневра. Но ответственные европейские политики должны действовать исходя из того, что республиканцы укрепляют свои позиции и усиливают свою власть. Они должны учитывать возможность того, что в 2025 году в Белый дом может прийти президент совсем другого типа. И уже через два с небольшим года, а то и раньше наш континент будет вынужден защищаться от России, получая от США намного меньше помощи.

Есть и другой момент. Рано или поздно, скорее всего, после падения Владимира Путина, придется вступить в диалог с Россией о прекращении боевых действий на Украине. Вряд ли это должны быть двусторонние переговоры между Москвой и Киевом. Столь же маловероятно, что дипломатическую нагрузку возьмет на себя ЕС и Британия. Только США могут разговаривать с Россией при поддержке силы, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности.

А это противоречит нынешней позиции Запада, который считает, что параметры вооруженного конфликта и его продолжительность должен определять Зеленский. Все больше умных людей утверждает, что такая позиция далека от реальности. Рано или поздно США, являющиеся для Украины куратором и наставником, поставщиком кислорода для дыхания и мощным защитником, должны будут начать разговор с Москвой. Хаас пишет: "В конечном итоге Соединенные Штаты не должны отдавать свою внешнюю политику на откуп Украине или кому-то еще. Мы никогда так не делаем".

Все вышесказанное во многом объясняет, почему европейцы и многие другие народы мира должны благодарить США гораздо чаще и громче, чем мы обычно делаем. Каковы бы ни были провалы Вашингтона в вопросах государственного управления, каковы бы ни были недостатки трагически изуродованной американской конституции, сотни миллионов людей во всем мире стремятся подражать американцам. И почти никто не завидует русским и китайцам.

Было бы наивно полагать, что благодарности достаточно, чтобы республиканцы не повернулись к нам спиной. Но это будет хорошее начало. Для европейцев, да и для друзей свободы во всем мире США остаются единственной сверхдержавой. Даже с учетом многочисленных бедствий после 1945 года эта сверхдержава принесла нам немалую пользу. Если мы хотим сохранить свои привилегии и остаться под защитой ее могущества, нам надо делать гораздо больше.