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Интерфакс-АВН

Корабль "Союз МС-23" может отправиться к МКС в беспилотном режиме, чтобы вернуть со станции экипаж

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Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22")
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22").
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Корабль "Союз МС-23" может полететь к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме для возвращения экипажа "Союз МС-22" на Землю, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Если же ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, у нас есть, конечно, запасной вариант: будет подготовлен корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22", - сказал он.

Во вторник глава "Роскосмоса" сообщил, что специалисты сделают все возможное для безопасного и штатного возвращения на Землю экипажа корабля "Союз МС-22" с МКС.

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

В экипаж "Союза МС-23" входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара.

Накануне Борисов сообщал, что предварительный осмотр корабля показал в системе охлаждения наличие небольшого отверстия 0,8 мм из-за которого произошла разгерметизация.

По его данным, решения по ситуации с поврежденным кораблем будут приняты на совещании 27 декабря. Подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС к 19 февраля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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