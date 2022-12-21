Корабль "Союз МС-23" может отправиться к МКС в беспилотном режиме, чтобы вернуть со станции экипаж

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Корабль "Союз МС-23" может полететь к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме для возвращения экипажа "Союз МС-22" на Землю, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Если же ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, у нас есть, конечно, запасной вариант: будет подготовлен корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22", - сказал он.

Во вторник глава "Роскосмоса" сообщил, что специалисты сделают все возможное для безопасного и штатного возвращения на Землю экипажа корабля "Союз МС-22" с МКС.

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

В экипаж "Союза МС-23" входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара.

Накануне Борисов сообщал, что предварительный осмотр корабля показал в системе охлаждения наличие небольшого отверстия 0,8 мм из-за которого произошла разгерметизация.

По его данным, решения по ситуации с поврежденным кораблем будут приняты на совещании 27 декабря. Подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС к 19 февраля.