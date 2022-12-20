Корабль на замену поврежденному "Союзу МС-22" могут запустить к 19 февраля

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Корабль "Союз МС-23" может быть ускоренно подготовлен и отправлен к Международной космической станции (МКС) к 19 февраля, если потребуется, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории, то у нас есть запасные варианты. У нас будет подготовлен корабль ("Союз-МС-23", - "ИФ") быстрее, вместо запланированного мартовского пуска мы его подготовим где-то к 19 февраля", - сказал Борисов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он добавил, что "Союз-МС-22" будет просто отстыкован и спущен на Землю, а за экипажем отправят второй корабль.

В понедельник в госкорпорации сообщали, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет.

По данным "Роскосмоса", решения по ситуации с поврежденным кораблем "Союз МС-22" будут приняты на совещании в конце декабря. Там также заявили, что подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз", пристыкованного к МКС. По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

Крикалев также сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.