Итоги космической деятельности России в 2022 году

Рекордная серия

В 2022 году состоялись 22 пуска российских космических ракет-носителей: 13 — с космодрома Плесецк, семь — с Байконура и по одному — с Восточного и из Гвианского космического центра. Среди них 19 стартов ракет семейства «Союз-2» (по восемь «Союзов-2.1а» и «Союзов-2.1б», два «Союза-2.1в» и один «Союз-СТ-Б»), два — ракет «Ангара-1.2» и один — ракеты «Протон-М». Все они прошли успешно.

Таким образом, продолжилась начатая в октябре 2018 года рекордная серия безаварийных пусков российских космических ракет-носителей, которая к настоящему времени достигла 98 стартов.

В ноябре 2022 года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в условиях необходимости существенного наращивания отечественной орбитальной группировки потребовал от руководителей основных предприятий Госкорпорации обеспечить в следующем году 100 % успешность космических пусков.

В августе с Байконура были одновременно запущены 16 российских малых научно-образовательных космических аппаратов — рекордное количество в истории отечественной космонавтики. Они были созданы в рамках проекта Space-Pi, организатором которого выступил Фонд содействия инновациям при поддержке Роскосмоса, Российского движения школьников и других организаций.

Также стоит выделить выполнение в 2022 году двух успешных пусков ракеты «Ангара-1.2» в рамках летных испытаний космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Плесецк, доработку систем стартового комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный под горючее «нафтил» и проведение с него первого пуска ракеты «Союз-2.1б» полностью на «нафтиле».

Испытания «Сармата»

В апреле 2022 года с космодрома Плесецк был проведен первый по программе государственных испытаний пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ее учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на полуострове Камчатка.

«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей и создана исключительно российской кооперацией промышленности. Ей предстоит заменить ракету комплекса «Воевода», разработанного в Советском Союзе в 1980-х годах.

В августе Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (входит в Роскосмос) и Министерство обороны Российской Федерации на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» подписали контракт на поставку ракет «Сармат».

Спутники для Ирана и Анголы

В августе 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Байконур был запущен иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли Khayaam, а в октябре с того же космодрома ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 — ангольский телекоммуникационный спутник Angosat-2.

Оба аппарата были созданы предприятиями Роскосмоса — и, как позже отметил глава Госкорпорации Юрий Борисов, Россия продолжит создавать и запускать спутники для дружественных стран.

Наращивание сотрудничества с Китаем

В 2022 году продолжилась интенсификация взаимодействия с китайской стороной в освоении космического пространства.

25 ноября была подписана программа развития сотрудничества в космической деятельности между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы. В тот же день состоялось подписание соглашения между Правительствами РФ и КНР о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), которая является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли.

В феврале между Роскосмосом и Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе было подписано соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в части системных шкал времени. А в сентябре подписаны контракты на взаимное размещение наземных станций ГЛОНАСС и Beidou, по которым запланировано строительство трех российских измерительных станций в китайских городах Чанчун, Урумчи и Шанхай и трех китайских — в российских городах Обнинск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский.

Подготовка правовой основы международного сотрудничества

В 2022 году завершена ратификация следующих соглашений:

между Правительствами РФ и Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 28 сентября 2021 года (Президентом РФ подписан соответствующий федеральный закон от 7 октября 2022 года № 380-ФЗ);

между Правительствами РФ и Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 26 октября 2021 года (Президентом РФ подписан соответствующий федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 527-ФЗ);

между Правительствами РФ и Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры от 1 декабря 2021 года (Президентом РФ подписан соответствующий федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 526-ФЗ).

Проектирование новой станции

В апреле 2022 года Роскосмос подписал контракт с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева на разработку эскизного проекта новой российской орбитальной станции.

Эскизное проектирование проводится в два этапа. Уже завершен первый этап, предусматривающий анализ по различным критериям и выбор сценария развертывания и наклонения целевой орбиты станции.

Второй этап включает разработку эскизного проекта станции с учетом выбранного сценария развертывания, включая разработку технических заданий на ее составные части, а также проведение технико-экономического обоснования стоимости станции.

Основное назначение станции — развертывание и обеспечение целевого использования орбитальной пилотируемой инфраструктуры нового поколения на низкой околоземной орбите, обеспечивающей реализацию национальных интересов России в области пилотируемой космической деятельности, развития отечественной науки и экономики.

Первый спутник проекта «Сфера»

В октябре 2022 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» были выведены на орбиты три космических аппарата персональной спутниковой связи «Гонец-М» и демонстрационный спутник «Скиф-Д».

«Скиф-Д» — это первый космический аппарат федерального проекта «Сфера», в который в будущем войдет пять спутниковых группировок связи и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли. Экспериментальный космический аппарат «Скиф-Д» предназначен для защиты орбитально-частотного ресурса России и отработки технологий связи системы спутниковой связи и широкополосного доступа в сеть Интернет.

В интересах проекта «Сфера» также началась разработка двух спутников-демонстраторов интернета вещей «Марафон-Д» и четырех высокоэллиптических космических аппаратов связи «Экспресс-РВ».

Новая индустриальная модель

Основным приоритетом для отечественной ракетно-космической отрасли глава Роскосмоса Юрий Борисов обозначил существенное наращивание российской орбитальной группировки, для чего требуется внедрить новую индустриальную модель производства космических аппаратов, основанную на унификации и стандартизации.

Речь идет о коренной перестройке основных процессов технологического цикла — разработка, производство, испытания, увеличение сроков активного существования, а также о развертывании серийного изготовления спутников и модернизации мощностей для массового производства их служебной аппаратуры.

В перспективе это позволит выпускать спутники в большем количестве — по аппарату в день вместо нынешних 15 в год — и высоком качестве. А вместе с расширением орбитальной группировки вырастет количество предоставляемых в стране космических услуг — связь, телевещание, ретрансляция, широкополосный доступ в интернет, интернет вещей, навигация и дистанционное зондирование Земли.

Перекрестные полеты на МКС

В июле 2022 года Госкорпорация «Роскосмос» и NASA подписали соглашение в рамках программы Международной космической станции, предусматривающее выполнение в 2022–2024 годах трех полетов российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех полетов американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС».

В соответствии с контрактом в сентябре астронавт NASA Франциско Рубио был доставлен на станцию на корабле «Союз МС-22», а в октябре космонавт Роскосмоса Анна Кикина — на корабле Crew Dragon.

Соглашение позволит при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

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