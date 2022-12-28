Санкции, рекорды, разгерметизация и взаимовыручка: 2022 год для космической отрасли

ТАСС о космических итогах года

В 2022 году российская космонавтика столкнулась с рядом глобальных изменений — смена генерального директора Роскосмоса, введение санкций, отказ европейцев от сотрудничества. Несмотря на это, госкорпорация продолжает сотрудничество с международными партнерами — в частности, было заключено соглашение с Китаем о совместных работах по международной научной лунной станции, с США — о перекрестных полетах на МКС.

ТАСС — о том, как прошел этот год для российской космонавтики и как она будет развиваться.

100-процентная успешность

В этом году число пусков было ниже, чем в прошлом, однако точно так же, как и в 2021 году, все они прошли успешно. Всего было выполнено 22 пуска с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. Как сообщили ТАСС в госкорпорации, успешность пусков в среднем за пять лет составила 99%.

"Годовая успешность пусков ракет-носителей в течение последних четырех лет составила 100%. При этом значение целевого индикатора "Успешность пусков в среднем за пять лет" составила 99%", — отметили в госкорпорации, подчеркнув, что отечественные средства выведения обеспечивают успешность запусков космических аппаратов на уровне лучших мировых образцов.

Одним из самых громких событий в этом году стала смена гендиректора Роскосмоса. В июле госкорпорацию возглавил Юрий Борисов, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Новый гендиректор Роскосмоса в качестве приоритетных задач выделил переход к серийному изготовлению спутников, коммерциализацию космических услуг, создание новой орбитальной станции и другие.

Серийное изготовление спутников поможет реализовать программу "Сфера", которая подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Всего программа будет включать в себя пять спутниковых группировок телекома и еще пять — наблюдения. Первый спутник-демонстратор "Скиф-Д" по программе "Сфера" отправился на орбиту в сентябре с космодрома Восточный.

Станция согласия

В 2022 году космическая отрасль столкнулась с санкциями со стороны стран Запада из-за спецоперации. В частности, Европейское космическое агентство отказалось от запуска совместной миссии на Марс, был отключен немецкий телескоп eROSITA на космической обсерватории "Спектр-РГ" (российский телескоп ART-XC продолжает работу). А в ноябре в интервью ТАСС Юрий Борисов сообщил, что ЕКА полностью отказалось от сотрудничества с Россией.

Со своей стороны, США запретили поставку радиационно стойкой электронно-компонентной базы, которая используется при производстве спутников. Несмотря на это, контакты между Роскосмосом и NASA сохраняются, в первую очередь по линии Международной космической станции (МКС). Так, после разгерметизации радиатора приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, астронавты помогли осмотреть внешнюю сторону корабля с помощью камер манипулятора Canadarm. "Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи. Но я надеюсь, что мы и сами справимся", — сказал Борисов во время общения с российским экипажем — космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной.

Международная космическая станция. Источник: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

По словам главы Роскосмоса, экипаж МКС всему миру подает пример, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях. "Пусть многие политики поучатся у вас", — добавил Борисов.

Академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин выразил ТАСС мнение, что РФ и США завязаны на проекте МКС. "Я бы применил тут такую поговорку: куда мы денемся с подводной лодки. Пока МКС функционирует, сотрудничество будет продолжаться, потому что без России и США станция не может существовать. То есть мы завязаны в этом проекте очень тесно, и как бы мы хотели или не хотели сотрудничать, мы вынуждены это делать", — подчеркнул он.

В свою очередь, историк космонавтики Александр Железняков в беседе с ТАСС отметил добрые партнерские отношения между представителями России и США на МКС. "Я думаю, что сотрудничество американцев и россиян, по крайней мере в проекте МКС, никуда не денется, — заявил специалист. — Вот возьмите ситуацию с кораблем "Союз МС-22", где возникла внештатная ситуация в системе охлаждения. Американцы в этой ситуации проявили себя с самой лучшей стороны: помогли нашим космонавтам провести фотографирование места возможной утечки хладагента и предложили в случае необходимости возвратить экипаж корабля на Землю с помощью американских технических средств — корабля Dragon. Думаю, что это сотрудничество, такие партнерские взаимоотношения и взаимопомощь продолжатся и впредь. В аналогичной ситуации могут оказаться и те же самые американцы".

Еще одним примером сотрудничества стало заключение соглашения о трех перекрестных полетах космонавтов на американских кораблях, а астронавтов на российских "Союзах". Впервые на Crew Dragon на МКС отправилась космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Как отметил Железняков, сотрудничество России и США в области перекрестных полетов, а также решение России о продлении работы на МКС до 2028 года являются добрым знаком. "Все это говорит о том, что лучше сотрудничать в космосе, чем ссориться и расходиться по своим национальным квартирам", — считает Железняков.

Мнение космонавта

В 2022 году на орбите побывали два спецкора ТАСС. В марте на МКС отправился космонавт Олег Артемьев, в сентябре перед возвращением на Землю он передал журналистскую смену коллеге Дмитрию Петелину.

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин со скафандром "Орлан-МКС". Источник: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Главным событием не только года, но и жизни Петелин считает полет в космос. По его словам, это цель, к которой он шел не одно десятилетие. "В целом по космонавтике можно отметить, конечно же, долгожданный старт беспилотной миссии "Орион" вокруг Луны. Воодушевляющие результаты также показали космические обсерватории "Спектр-РГ" и "Джеймс Уэбб", — отметил Петелин.

Самым экстраординарным событием космонавт посчитал повреждение радиатора приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". "Несомненно, это внесло коррективы в планы текущей экспедиции", — сказал он.

Из планов на будущее Петелин выделил завершение работ по дооснащению многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и прибытие на МКС американского корабля Starliner.

Возвращение на Луну

В этом году РФ не смогла запустить в современной истории миссию на Луну из-за несоответствия характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех") требованиям технического задания. К концу года в госкорпорации сообщили ТАСС, что прибор прошел входной контроль и установлен на космический аппарат.

Пусковое окно для отправки "Луны-25" определено на июль-август 2023 года. Эксперты в один голос называют это главным событием российской космической отрасли в 2023 году. Станция предназначена для определения с помощью зонда оптимальных площадок для посадки последующих космических аппаратов, а также проведения контактных исследований поверхности в районе южного полюса Луны.

"Это наше первое возвращение на Луну после 1976 года — грандиозное событие", — подчеркнул академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин.

«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят. Источник: РКК «Энергия» имени С. П. Королёва

Историк космонавтики Александр Железняков отметил, что лунная миссия станет самым ожидаемым и долгожданным событием лишь для российской космонавтики, но никак не для мировой. "Полет должен ознаменовать возвращение нашей космонавтики к лунной программе. Если он состоится, чего, конечно, я очень хочу и желаю специалистам, которые работают над станцией, то это будет самое знаковое событие 2023 года. Но это только для российской космонавтики. Для мировой космонавтики это будет, к сожалению, рядовое событие", — отметил специалист.

Автоматические миссии позволят изучить район, где в будущем может появиться Международная научная лунная станция, которую РФ будет развивать вместе с Китаем. В этом году глава Роскосмоса Юрий Борисов в интервью "России-24" сообщил о подписании с китайской стороной соглашения о совместных работах по Международной научной лунной станции (МНЛС).

Россия в тройке лидеров

Эксперты полагают, что на данном этапе Россию сложно назвать однозначным лидером мировой космической отрасли. Впрочем, по их мнению, невероятно сложно обозначить, кто из стран сейчас является лидером космонавтики, а кто — отстающим.

"Космонавтика не представляет собой нечто целое, в ней много направлений деятельности, и в некоторых областях, например в пилотируемой космонавтике, Россия уверенно делит первое-второе место. Что касается навигационных систем, здесь мы тоже достаточно эффективно работаем. Немного отстаем в системах дистанционного зондирования Земли, но уже есть планы их развивать в ближайшем будущем и увеличивать нашу группировку. Касаемо систем интернет-торговли и аналогичных многоспутниковых систем, здесь Россия, конечно, пока отстает от США и Китая, — утверждает Александр Железняков. — Но если взять комплексно, то мы в первой тройке. Делать какое-либо распределение по местам я не риску, но все же Россия до сих пор является одним из лидеров в космосе".

В мире пока есть лишь три страны, которые продемонстрировали возможность отправлять людей в космос, — это Россия, США и Китай. "Китай, конечно, дошел до пилотируемой космонавтики независимо, а США 11 лет пользовались нашими услугами, им не на чем было возить космонавтов на МКС. Так что здесь, пожалуй, Россия впереди, хотя американцы и сделали более современный корабль, но наш "Союз" в очередной раз подтверждает свою надежность", — говорит Игорь Маринин.

Екатерина Москвич, Екатерина Адамова, Дмитрий Петелин