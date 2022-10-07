Встреча глав Роскосмоса и NASA может пройти до конца года

Юрий Борисов и Билл Нельсон провели телефонный разговор

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЕННЕДИ /США/, 6 октября. /ТАСС/. Встреча главы Роскосмоса Юрия Борисова с руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном прорабатывается. Об этом заявил в среду журналистам в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида) исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Прорабатывается, - указал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Желание встречи есть и с одной, и с другой стороны". По словам Крикалева, встреча "теоретически может" состояться до конца текущего года. При этом он дал понять, что для проведения подобной встречи может рассматриваться любое место, в том числе Россия, но "в зависимости от политической ситуации здесь может быть более рациональной встреча на нейтральной территории".

Крикалев пояснил, что встреча Борисова и Нельсона должна "сопровождаться профессиональными обсуждениями". "[Специалисты NASA и Роскосмоса] будут искать удобный и целесообразный повод встретиться в наиболее удобном месте, чтобы это было удобно всем", - указал Крикалев.

При этом, по его словам, ранее Борисов и Нельсон в телефонном разговоре выразили обоюдное желание провести встречу. "Был разговор прямой между Борисовым и Нельсоном", - отметил Крикалев, не пояснив, когда именно состоялась беседа. "Кстати, было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время Борисову приезжать в [Соединенные] Штаты или Нельсону лететь в Россию. Но в общем при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично", - заявил он.

В среду Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Изначально запуск был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн". Вместе с Кикиной на МКС отправились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Стыковка с МКС планируется в автоматическом режиме в 16:57 6 октября по времени восточного побережья США (23:57 мск). Продолжительность пребывания экипажа на МКС, как планируется, составит 145 суток.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что это соглашение подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. В рамках программы перекрестных полетов 21 сентября к МКС на борту российского корабля "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") с космодрома Байконур отправился американский космонавт Фрэнк Рубио.