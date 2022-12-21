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ТАСС

Борисов заявил, что астронавты проявили себя достойно в ситуации с повреждением на "Союзе"

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Союз МС-23
Союз МС-23.
Источник изображения: NASA via AP

По словам главы Роскосмоса, экипаж МКС всему миру подает пример, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Американские коллеги российских космонавтов на МКС протянули руку помощи в ситуации с кораблем "Союз МС-22", у которого поврежден радиатор внешней системы терморегулирования. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов во вторник во время общения с российским экипажем станции.

"Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи. Но я надеюсь, что мы и сами справимся", - сказал он во время переговоров, трансляцию которых ведет NASA.

По словам главы Роскосмоса, экипаж МКС всему миру подает пример, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях. "Пусть многие политики поучатся у вас", - добавил Борисов. 

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