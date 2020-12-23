США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС.

Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России?

В понедельник Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США (BIS) опубликовало санкционный список из около 100 компаний и ведомств России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Среди них под санкции попадает 41 российская организация и 58 китайских компаний.

В частности, в санкционный список министерства торговли США включены Служба внешней разведки России, Минобороны, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", ОАК, ОДК. Ограничения также введены против корпорации "Иркут", производящей истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21. Санкции коснулись авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, производящего Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

Впервые с 2014 года под американские санкции попали предприятия госкорпорации "Росатом" – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область).

О том, что введение санкций против российских и китайских компаний, связанных с ВПК, планируется до конца 2020 года, стало известно еще в ноябре. В предварительном варианте санкционного списка речь шла о 28 российских предприятиях.

Созданный перечень призван информировать экспортеров США и реэкспортеров американской продукции, что для поставки определенных товаров и технологий в адрес включенных в список компаний и структур потребуется лицензия BIS. Лицензионная политика может подразумевать как полный отказ в экспортных лицензиях, так и их одобрение в отдельных случаях (case-by-case), но об этом станет известно только после публикации окончательного правила BIS в Федеральном регистре США. Предполагается, что новые ограничения, в частности, распространятся на компоненты гражданских самолетов, сообщает РБК.

Любопытно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), попавшая в список, пока не получала от иностранных партнеров никакого уведомления о прекращении сотрудничества. В Ростехе, в свою очередь, в санкциях не увидели "ничего нового". "Мы уже забыли, как это жить без санкций. Поэтому ничего нового – очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", – отметили в пресс-службе Ростеха.

Вице-премьер Юрий Борисов также считает, что оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, потому что "мы уже привыкли к этому, даже не замечаем". Между тем

глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что американцы плюнули в "самарский колодец".

Он пояснил, что на самарском предприятии РКЦ "Прогресс" "делают легендарные ракеты-носители "Союз-2", с помощью которых корабль "Союз МС" вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС.

Рогозин также подчеркнул, что американские санкции незаконные и глупые, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются.

ЦНИИмаш, как отметил в беседе с РИА Новости глава Роскосмоса, является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. "Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями", – добавил он и потребовал отменить санкции "ради сохранения нашего общего дела".

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции "деструктивными", а глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о "нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками".

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, новые санкции готовились давно и никак не связаны с текущей политической обстановкой на Западе. "Новые ограничения Минторга США радикально не меняют ситуацию для российских компаний и организаций. Часть из них уже была под санкциями: это либо секторальные ограничения, веденные в 2014 году, либо финансовые ограничения. Кроме того, ряд компаний из этого списка уже есть в блокирующем листе Госдепа США. Потому для них введение новых санкций ничего не изменит", – объяснил Тимофеев.

"С другой стороны, в документе есть компании и исследовательские институты, которые ранее не числились в подобных списках. Конечно, определенный ущерб их деятельности будет нанесен, но в масштабах страны ситуация радикально не меняется. Это лишь продолжение тенденций, которые мы видим последние шесть лет", – отметил собеседник.

При этом Тимофеев полагает, что "Вашингтон оставляет пространство для маневра, намереваясь использовать санкции гибко" в отношении тех компаний, чья продукция важна для американского рынка. Среди них металлургическая компания "ВСМПО-АВИСМА", которая производит изделия из титана и является одним из крупнейших игроков авиакосмической индустрии. Клиентами российской компании в разное время были и остаются Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce plc, Safran SA, Airbus, Pratt&Whitney.

"Например, контрагенты "ВСМПО-АВИСМА" могут обратиться в Минторг США за экспортной лицензией для тех или иных сделок. И если лицензия будет дана, а она может быть генеральной или специальной для отдельных сделок, то "ВСМПО-АВИСМА" сможет продолжать работу на американском рынке", – считает эксперт.

В свою очередь член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский считает, что по некоторым направлениям новые санкции могут быть критичными – как в случае с введением ограничений в отношении поставки комплектующих для гражданского самолета МС-21. "Нам тогда пришлось в аварийном порядке заниматься импортозамещением", – напомнил собеседник газете ВЗГЛЯД.

"Так или иначе, новые санкции потребуют от нас затрат дополнительных средств, ресурсов и времени. У меня нет сомнений в том, что все задачи мы в конечном итоге решим, но это серьезные издержки", – отмечает эксперт.

"В целом мировая промышленность во всех отраслях завязана на цепочке поставщиков и коопераций с точки зрения сокращения издержек и повышения выгодности производства. И когда такие цепочки коопераций сознательно рвутся – это неизбежно приводит к потерям ресурсов и времени. Именно на это и направлены американские санкции против России", – убежден Мураховский.

Схожей точки зрения придерживается и авиаэксперт Роман Гусаров. Кроме того, по мнению собеседника, новые санкции могут серьезно отразиться на "потенциальных контактах России с зарубежными клиентами".

"Свежий пример – желание США сорвать сделку России и Турции по комплексам С-400 с помощью санкций. Теперь многие страны, которые хотели бы приобрести эти комплексы, смотрят с оглядкой на пример Турции. Таким образом Вашингтон запугивает потенциальных клиентов России", – указывает собеседник.

"За минувшие годы из-за санкций мы уступили немалую долю на рынке вооружений. Еще со времен СССР мы отрезаны от рынков развитых стран и вынуждены были продавать технику в страны второго или третьего мира. Сейчас нас пытаются отрезать и от этих рынков. Конечно, Китай или Индия вряд ли испугаются американских санкций, но менее влиятельные и малые страны вполне могут отказаться от заключения контрактов с Россией из-за санкционного давления Вашингтона", – допускает Гусаров.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев также считает, что "новые ограничения приведут к тяжелым последствиям". "Дело в том, что в нашей технике используется много иностранных комплектующих, которые теперь придется чем-то заменить. При каждой замене необходимо проводить дополнительные испытания, а это приведет к значительным денежным потерям и ухудшению характеристик технического объекта", – объяснил собеседник.

По мнению эксперта, если рассмотреть все эффекты от санкций, то получается не очень хорошая картина, которая при этом не видна широкой публике. "Проблема комплектующих всегда скрыта от глаз. Основной прогресс России в XXI веке был достигнут благодаря активному использованию иностранной электроники, а теперь нам придется каким-то образом решать эту проблему самостоятельно", – резюмировал Моисеев.

Ирина Яровая, Наталья Макарова