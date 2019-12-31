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Известия.ru

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов. Такого мнения придерживается Герой России космонавт Геннадий Падалка, своей позицией он поделился в интервью «РИА Новости», опубликованном 30 декабря.

Падалка отметил, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» (МЛМ) и Научно-энергетический модуль (НЭМ), считающиеся в России перспективными, до сих пор находятся на Земле, хотя должны были стать частью российского сегмента Международной космической станции (МСК) еще в 2008–2009 годах. Сам же российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов.

Корабль «Союз», несмотря на свою надежность, уже давно устарел и «проходит бесконечные модернизации» — им «мы похвалиться не можем, это достижение поколения первопроходцев космоса», считает Падалка.

Также космонавт указал на «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли» и «нехватку квалифицированных специалистов».

«Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики», — полагает Падалка.

Космонавт Геннадий Падалка является мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе — 878 суток за пять полетов, уточняет «Газета.ру».

Ранее в декабре вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о невыполнении плана в космической сфере на 2019 год. По его словам, Россия осуществила чуть больше половины запланированных космических пусков. В числе причин он назвал «недостатки в организации работы».

В то же время по количеству пусков в 2019 году Россия (25 запусков) заняла третье место в мире, уступив Китаю (33 запуска) и США (27 запусков). Кроме того, впервые за последние 16 лет «Роскосмос» закончил год без аварий.

На 2020 год «Роскосмосом» запланировано около 50 пусков.

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