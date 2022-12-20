С нового года минообороны Польши вводит новые ставки надбавок к зарплате военнослужащим.

Центр правительственного законодательства опубликовал проект постановления министра национальной обороны о надбавках к основному денежному довольствию профессиональных военнослужащих. В настоящее время он находится на стадии межведомственных консультаций. Режим заключения является срочным, поскольку положения постановления будут применяться для определения размера мотивационной надбавки с 1 января 2023 года.

Проект постановления реализует законодательное разрешение, содержащееся в Законе от 11 марта 2022 года "О защите Отечества". Он заменит постановление министра обороны от 28 декабря 2016 года о надбавках к основному денежному довольствию профессиональных военнослужащих.

Постановление сохраняет нормы, определяющие специальные надбавки, которые получают военнослужащие за особые качества или условия профессиональной военной службы. С нового года они будут составлять ежемесячную сумму:

- для пилотов - с 750 злотых до 2 700 злотых, а также увеличение за выполнение полетов на самолетах F-16 до 2 250 злотых или увеличение за полеты со статусом HEAD - до 2 250 злотых;

- для прочего летного состава - с 450 злотых до 1 500 злотых и увеличение для рейсов со статусом HEAD до 1 500 злотых;

- для персонала инженерных и летных служб - до 450 злотых и увеличение за обслуживание самолетов или вертолетов F-16, выполняющих взлеты и посадки с морских судов - до 150 злотых или увеличение за обслуживание самолетов, назначенных для полетов со статусом HEAD - до 300 злотых;

- для моряков - от 225 до 900 злотых;

- для дайверов - от 450 до 1 800 злотых;

- для прыгунов с парашютом - от 300 злотых до 1125 злотых;

- для солдат воинской части «Гром» - от 1200 до 3300 злотых;

- для солдат, служащих в Службе военной разведки или Службе военной контрразведки - от 60 злотых до 5250 злотых;

- для солдат специального подразделения военной полиции в Варшаве - от 1200 до 3300 злотых;

- для военнослужащих военной жандармерии (полиции), выполняющих оперативно-розыскные мероприятия - до 1350 злотых;

- для других военнослужащих военной полиции - до 450 злотых;

- для солдат, дежурящих в саперных патрулях - до 900 злотых;

- для военнослужащих, проходящих службу в условиях, вредных для здоровья или тяжелых - от 75 до 180 злотых.

Новым решением в проекте является введение увеличения специальной надбавки за выполнение полетов в составе экипажей военных самолетов для военнослужащих, которые в будущем будут выполнять полеты на многоцелевых самолетах F-35 и FA-50. Она будет такой же, как и для пилотов самолетов F-16.

Постановление также сохраняет в нынешнем виде положения, касающиеся надбавок за выслугу лет, которые профессиональные военнослужащие получают за прохождение профессиональной военной службы на конкретных командно-руководящих или самостоятельных должностях или в конкретных воинских частях. С нового года они будут составлять ежемесячно:

- для командира батальона (дивизиона, эскадрильи, корабля 2-го ранга или группы кораблей) - от 150 до 450 злотых (в случае службы в так называемых боевых частях от 600 до 900 злотых);

- для командира унтер-офицерской школы - от 150 до 450 злотых;

- для командира роты (батареи, звена, эскадрона, группы вспомогательных судов или группы морских спасателей или корабля III или IV ранга) - от 75 до 300 злотых (в случае прохождения службы в так называемых боевых частях от 525 до 750 злотых)

- для начальника роты, батареи, звена, эскадрона (в случае исполнения обязанностей в так называемых боевых частях от 495 до 525 злотых) или главного старшины корабля - от 45 до 75 злотых

- для авиадиспетчера - с 450 злотых до 900 злотых и увеличение на 300 злотых за каждый рейтинг или увеличение на 750 злотых за каждый дополнительный рейтинг инструктора;

- для военнослужащих, занимающих должности в оборонном атташе - до 750 злотых;

- для солдат военной части «Формоза» и военной части коммандос - от 1 200 злотых до 3 300 злотых;

- для солдат военной части «Нил» или «Агат» - от 150 до 2400 злотых;

- для военнослужащих командования компонента сил специального назначения, 7-й эскадрильи специальных операций, центра подготовки сил специального назначения и центра полевой подготовки сил специального назначения - до 750 злотых;

- для солдат воинской части «Гром» - до 1350 злотых;

- для солдат специального подразделения военной жандармерии (полиции) - до 450 злотых;

- для военнослужащих 1-й базы транспортной авиации и 8-й базы транспортной авиации: пилоты - до 750 злотых, штурманы - до 450 злотых;

- для солдат почетного караула Войска Польского - до 450 злотых;

- для врача-дантиста или стоматолога - от 150 до 1500 злотых;

- для юрисконсульта или юридического работника - от 150 до 900 злотых;

- для офицера боевого управления или передового авиационного наводчика - от 300 до 900 злотых;

- для начальников технической или материальной службы - от 150 до 375 злотых;

- для солдата Агентства вооружений, выполняющего государственные заказы - от 750 злотых до 3 000 злотых;

- для криптолога, ответственного за кибербезопасность или программиста в JW 5949, JW 3860 или в JW 4993 или в учебном центре Expert Cyber Security - от 450 злотых до 2 100 злотых.

Что касается надбавки за продолжительную военную службу, то в положении сохранены прежние решения, согласно которым размер этой надбавки следующий:

- после 3 лет службы - 3% от базового вознаграждения;

- после 6 лет службы - 6% от базового вознаграждения;

- после 9 лет службы - 9% от базового вознаграждения

- после 9 лет службы - 9% от базового вознаграждения;

- после 12 лет службы - 12% от базового вознаграждения;

- после 15 лет службы - 15% от базового вознаграждения;

- после каждого последующего года службы надбавка будет увеличиваться на 1% от причитающегося базового вознаграждения, но не более чем на 35% от базового вознаграждения (после 35 лет службы).

В постановлении польское минобороны вводит новую формулу мотивационной надбавки (аналогична классности), которая будет доступна профессиональным солдатам, служащим в корпусе профессиональных унтер-офицеров или профессиональных рядовых:

- 105 злотых - для военнослужащих с общей оценкой "очень хорошо" в последнем служебном заключении (атестации);

- 150 злотых - для военнослужащих с общей оценкой не ниже "очень хорошо" в двух последних подряд официальных заключениях;

- 255 злотых - для военнослужащих, получивших в последнем официальном заключении общую оценку "образцово";

- 405 злотых - для военнослужащих с общей оценкой "образцово" в двух последних подряд официальных заключениях.

После подписания предложенного постановления министром национальной обороны, военные будут пользоваться широким спектром надбавок. Они будут включать в себя специальную надбавку, надбавку за выслугу лет и стимулирующую надбавку.

Николай Астровский