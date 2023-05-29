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ЦАМТО

МНО Польши возобновляет проект закупки подводных лодок

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Подлодка "Кондор" ВМС Польши
Подлодка "Кондор" ВМС Польши.
Источник изображения: Минобороны Польши

ЦАМТО, 26 мая. МНО Польши сообщило о начале практической реализации программы "Орка", предусматривающей приобретение подводных лодок вместе с передачей необходимых технологий.

В Варшаве 24 мая заместитель премьер-министра – министр национальной обороны Мариуш Блащак принял участие в открытии конференции оборонной промышленности "Defence24 Day", посвященной ключевым вопросам в области государственной обороны. В ходе выступления на мероприятии министр раскрыл ряд шагов, предпринятых на текущий момент для повышения потенциала ВС Польши, и рассказал о решениях, касающихся их модернизации.

По информации М.Блащака, к процедуре приобретения подлодок планируется приступить уже в этом году. Проект будет включать передачу сопутствующих технологий, которые будут переданы в рамках офсетной программы.

Как заявил министр, Польша стремится, чтобы закупаемые подводные лодки отличались большой продолжительностью выполнения боевых задач, высокой грузоподъемностью с точки зрения установленных боевых средств, а также гибкостью компоновки.

По заявлению министра, в течение последних лет власти Польши активно укрепляют вооруженные силы во всех областях. Так, для сухопутных войск были заказали танки К2 и М1 "Абрамс", 155-мм самоходные гаубицы "Краб" и K9, минометы RAK и ЗРК ближнего действия "Попрад", оснащенные ЗУР "Перун", РСЗО HIMARS и "Чунму". ВВС получат легкие боевые самолеты FA-50 и истребители 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2". Для самолетов F-16 были заказаны УР увеличенной дальности AGM-158B (JASSM-ER) класса "воздух-земля", позволяющие поражать цели на расстоянии до 1000 км. Польша также финансирует расширение разведывательных возможностей. Для этого закупаются РЛС, беспилотные летательные аппараты "ФлайАй", "Байрактар TB2", арендованы БЛА "Рипер".

М.Блащак также сообщил, что предпринимаются действия по увеличению производственных мощностей национальной оборонной промышленности до уровня, позволяющего не только на постоянной основе пополнять запасы боеприпасов, в частности артиллерийских, но также использовать избыточные мощности для поставок зарубежным партнерам.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши стремится приобрести новые подводные лодки с 2012 года. Проект неоднократно приостанавливался и возобновлялся. Основными потенциальными претендентами на поставку рассматривались три европейские компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая TKMS.

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