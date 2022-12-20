Ростех заявил, что количество выпускаемой бронетехники и средств поражения растет в разы

Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков указал, что в связи со спецоперацией растет потребление боеприпасов, реактивных систем залпового огня

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ростех в разы увеличил выпуск бронетехники и средств поражения в текущем году. Об этом заявил в понедельник в интервью каналу "Россия 24" первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Количество выпускаемой в том числе и бронетехники, и средств поражения в разы выросло", - заявил Артяков.

По его словам, спецоперация носит "наземный и ограниченно воздушный" характер. Спросом пользуется вся линейка танковой техники, в том числе Т-90 и Т-80, БМП-3. "Артиллерия - это основной элемент взаимодействия министерства обороны с Ростехом", - сказал первый замгендиректора, добавив, что в связи со спецоперацией растет потребление боеприпасов, реактивных систем залпового огня.