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ТАСС

Авиадесантируемый танк "Спрут-СДМ1" передали на государственные испытания

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2С25М "Спрут-СДМ1"
Первый опытный образец 125-мм самоходной авиадесантируемой противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" разработки Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». Кубинка, 19.06.2015.
Источник изображения: bmpd

По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М, рассказал гендиректор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Авиадесантируемый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" вышел на этап государственных испытаний. Их планируется завершить через полтора года, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.

"Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" передали модернизированные опытные образцы танка "Спрут-СДМ1" для государственных испытаний. В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны РФ", - сообщили в госкорпорации.

Новую машину планируется испытать в морских условиях и условиях высокогорья, в разных климатических зонах, в том числе при температурах воздуха от -40 до +40 градусов по Цельсию с проведением испытательных стрельб на каждом этапе.

"По результатам государственных испытаний будет утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры "О1", что позволит приступить к серийному выпуску. Впоследствии по итогам работы межведомственной комиссии машина будет рекомендована для принятия на вооружение российской армии", - уточнили в госкорпорации.

Как отметил генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов, слова которого приводит пресс-служба, по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. "Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка", - сказал Денисов.

"Модернизированный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее уже прошедших проверку на БМД-4М и БМП-3", - приводят в Ростехе слова первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова.

"Спрут-СДМ1"

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" разработан и создан на "Курганмашзаводе" (входит в "Высокоточные комплексы") на базе предыдущей версии машины "Спрут-СД".

Машина вооружена танковой пушкой калибра 125 мм, может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

На новой машине повышена командная управляемость за счет установки оборудования для работы в составе единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем.

"Спрут-СДМ1" способен без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов и одновременно вести стрельбы на плаву. Также на танк для повышения проходимости можно установить снегоболотоходные гусеницы.

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-3
Т-80
Т-90 "Владимир"
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