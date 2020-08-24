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Начаты государственные испытания модернизированного легкого танка «Спрут-СДМ1»

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Как сообщила 21 августа 2020 года Государственная корпорация Ростех, входящее в ее состав АО "НПО "Высокоточные комплексы""Высокоточные комплексы" передало модернизированные опытные образцы легкого танка "Спрут-СДМ1" для государственных испытаний. В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны Российской Федерации.

Модернизированный опытный образец легкого танка "Спрут-СДМ1" (с) ГК Ростех

"Спрут-СДМ1" пройдет испытания в морских условиях и условиях высокогорья, разных климатических зонах, в том числе при температурах воздуха от -40 до +40 оС, на каждом этапе предусмотрены стрельбовые испытания. По результатам государственных испытаний будет утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры "О1", что позволит приступить к серийному выпуску. Впоследствии по итогам работы межведомственной комиссии машина будет рекомендована для принятия на вооружение российской армии.

"Модернизированный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее уже прошедших проверку на БМД-4М и БМП-3. Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости, в обновленной машине установлен программно-технический комплекс для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Аналогов "Спрут-СДМ1" в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 мм, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Машина способна вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата против высокобронированной техники, укрепленных опорных пунктов и живой силы противника, без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов с одновременным ведением стрельбы на плаву. При необходимости танк может быть оснащен снегоболотоходными гусеницами, что дополнительно расширяет возможности его применения.

"По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка", − сказал, генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

Машина разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящем в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Anka-S БПЛА
БМД-4
БМП-3
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Денисов Александр
Проекты
2020-й год
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