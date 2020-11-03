«Действительно мощный»: NI рассказало о российском «Спруте»

Журналисты NI выделили ряд преимуществ САУ «Спрут-СД»

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» может использовать те же боеприпасы, что и основные российские боевые танки, пишут СМИ. Ранее сообщалось, что эту пушку на фоне обострения конфликта с Китаем хочет приобрести Индия. В Ростехе информировали также о начале государственных испытаний авиадесантируемого легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1". Завершение испытаний этой техники планируется через полтора года.

Журнал The National Interest назвал действительно мощным оружием авиадесантную самоходную противотанковую пушку РФ «Спрут-СД», выступающую промежуточным звеном между танком-амфибией и истребителем танков.

«Благодаря своей очень большой 125-мм главной пушке он может стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, такие как новый Т-14 или более старый, но все еще «Грозный» Т-90», - подчеркнули в американском журнале.

В статье обратили внимание на гидропневматическую подвеску машины.

Как указали в издании, она не только улучшает характеристики самоходной пушки при ее перемещении по бездорожью, но и способствует частичной компенсации отдачи при стрельбе оружия.

Относительно небольшую массу «Спрут-СД» в материале объяснили необходимостью его транспортировки по воздуху, а также требованиями к мобильности при его передвижении по воде.

В конце августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха сообщал, что авиадесантируемый легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1" вышел на этап государственных испытаний, которые планируется завершить через полтора года.

Планируется, что новую машину испытают в морских условиях и условиях высокогорья, а также в разных климатических зонах, в том числе при температурах воздуха от -40 до +40 градусов по Цельсию.

На каждом этапе будут проводиться испытательные стрельбы.

"По результатам государственных испытаний будет утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры "О1", что позволит приступить к серийному выпуску. Впоследствии по итогам работы межведомственной комиссии машина будет рекомендована для принятия на вооружение российской армии", - отметили в госкорпорации.

Генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов, которого цитировала пресс-служба Ростеха, подчеркивал, что по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а его подвижность на суше и воде соответствует уровню БМД-4М. "Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка", - обратил внимание Денисов.

Подвижность модернизированного легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" увеличилась за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, которые до этого уже прошли проверку на БМД-4М и БМП-3", приводили в Ростехе слова первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова.

В конце июля издание Defence24 писало, что самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которую Индия планирует приобрести у России на фоне обострения конфликта с Китаем, позволит эффективно бороться с военной техникой вероятного противника.

Как подчеркнуло издание, оружие «благодаря своей небольшой массе, размерам и высокой огневой мощи может зарекомендовать себя в индийской армии в качестве замены основного танка на пересеченной горной местности Гималаев, увеличивая боеспособность и огневую мощь расположенных там подразделений».

По оценкам Defence24, «Спрут-СД» можно использовать против китайского легкого танка Type 15, который приспособлен для эксплуатации в условиях горной местности.

В январе 2017 года председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов сообщал о завершении испытаний самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1». Тогда он отмечал, что она начнет поступать на вооружение воздушно-десантных войск в 2017 году.

Первый опытный образец «Спрут-СДМ1» собрал концерн «Тракторные заводы» к июню 2015 года. Впервые машина, которая по сути предназначена для использования в качестве авиадесантируемого танка с легким бронированием, была показана в том же году на форуме «Армия-2015».

Этот «Спрут» стал глубокой модернизацией 2С25 «Спрут-СД». На нем установлена современная система управления огнем, схожая с применяемой на танке Т-90М. Техника вооружена 125-мм орудием 2А75.

Кристина Сизова