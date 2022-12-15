Первое летное испытание комплектной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Военно-воздушные силы США сообщили, что 9 декабря 2022 года было впервые произведено успешное летное испытание полностью комплектного боевого прототипа перспективной американской гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). В ходе испытания опытная ракета над морским ракетным полигоном Пойнт-Мугу на Тихоокеанском побережье США успешно отделилась от носителя-стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress и, произведя запуск твердотопливного ускорителя, достигла скорости М>5, гиперзвуковая боевая часть отделилась, совершила полет по заданной программе и взорвалась в заданном районе (видимо, Тихого океана).

Военнослужащие ВВС США проводят отработку подвески массо-габаритных макетов перспективной американской гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) на стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана), 02.11.2022 (с) Nicole Ledbetter / ВВС США

Ранее 14 мая 2022 года было проведено первое успешное летное испытание ARRW без полезной нагрузки в виде гиперзвуковой боевой части. До того в течение 2021 года три попытки испытательного пуска ARRW заканчивались без результата - в двух случаях (5 апреля и 15 декабря) ракета вообще не отделялась от носителя, а еще в одном случае (28 июля) ускоритель не сработал. Во всех испытаниях в качестве носителя использовался бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress из состава 419-й летно-испытательной эскадрильи 412-го испытательного крыла ВВС США с авиабазы Эдвардс.

Конструктивно ARRW представляет собой твердтопливную ракету воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), созданного под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США. Ракетой должны быть оснащены в первоочередном порядке стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, при этом сообщалось, что она создается и неядерном, и в ядерном вариантах. Самолет В-52Н будет способен четыре ракеты ARRW на внешней подвеске - по две на каждом пилоне.

Согласно заявлениям представителей ВВС США, ракета ARRW должна иметь максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М=6,5 и М=8.

Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. С июня 2019 по май 2021 года ВВС США провели семь аэродинамических испытаний (без сброса) AGM-183A ARRW на самолете В-52Н.

Первоначальный этап НИОКР по АRRW осуществлялся корпорацией Lockheed Martin по контракту стоимостью 480 млн долл, выданному ВВС США в августе 2018 года, работы по которому должны были быть завершены к декабрю 2021 года. В декабре 2019 года министерство обороны США выдало корпорации Lockheed Martin новый контракт на полномасштабную разработку, испытания и подготовку к серийному производству ракеты ARRW, на общую сумму 988,832 млн долл. Работы должны были быть проведены очень оперативно и быть завершены к 31 декабря 2022 года, однако в итоге этот срок выдержан не был. Ранее также сообщалось об отставании работ по боевому блоку TBG от графика примерно на год.

В июне 2020 года ВВС США планировали приобрести для летных испытаний восемь опытных образцов ракеты ARRW (четыре для испытаний и четыре запасных), с проведением летных испытаний в 2021 и 2022 финансовых годах и с началом поступления ракеты на вооружение (имеется в виду передача для этого четырех запасных опытных ракет) с достижением статуса первоначальной оперативной готовности (IOC) с началом 2023 финансового года ( то есть с 1 октября 2022 календарного года).

Однако в марте 2022 года при утверждении американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год Конгресс США более чем вдвое сократил финансирование программы ARRW. После того, как в 2021 фин. году на ARRW было потрачено более 300 млн долларов, ВВС США запрашивали на 2022 фин. год 161 млн долл на закупку 12 первых серийных ракет ARRW. Однако в бюджете 2022 фин. г. Конгресс выделил только 80 млн долл и направил все эти выделенные средства только на программу НИОКР по ARRW, чтобы обеспечить дальнейшие дополнительные испытания ракеты.

Бюджетный запрос ВВС США по программе на 2023 фин. год составлял всего 114,98 млн долл на завершение НИОКР, включая закупку одной опытной ракеты. Однако в итоге финансирование закупок ARRW на 2023 фин. г. было полностью исключено в качестве отдельной строки утвержденного оборонного бюджета, хотя ВВС США смогут продолжить финансирование НИОКР по программе ARRW в 2023 фин. г. за счет средств, выделенных на это по бюджету 2022 фин. г. Это делает неопределенным сроки начала серийного производства и поступления на вооружение ARRW.

Изображение применения перспективной американской гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) (с) Lockheed Martin