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Lockheed Martin получила контракт на полномасштабную разработку аэробаллистической ракеты ARRW

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Министерство обороны США 2 декабря 2019 года выдало корпорации Lockheed Martin новый контракт на полномасштабную разработку, испытания и подготовку к серийному производству авиационной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon, также используется акроним Arrow), Стоимость контракта 988,832 млн долл. Работы должны быть проведены очень оперативно и быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Массо-габаритный макет перспективной американской гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0036) в ходе первого испытательного полета, 12.06.2019 (с) авиабаза Эдвардс / ВВС США (via t.me/nuclear_stormbringer )

Ранее НИОКР по АRRW осуществлялись Lockheed Martin по контракту стоимостью 480 млн долл, выданному ВВС США в августе 2018 года, работы по которому должны быть завершены к декабрю 2021 года.

12 июня 2019 года ВВС США провели на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Boeing B-52Н первое аэродинамическое испытание (без сброса) массо-габаритного макета ракеты ARRW, оснащенного частью системы управления,

Конструктивно ARRW, по сообщениям, представляет собой твердтопливную аэробаллистическую ракету с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой агентства DARPA. Характеристики системы неизвестны, хотя неофициально ее боевому блоку TBG приписывается скорость якобы до 20М. Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. По некоторым источникам, ракета ARRW планируется к созданию в первую очередь в ядерном варианте.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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