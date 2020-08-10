Новое аэродинамическое испытание американской перспективной гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Военно-воздушные силы США сообщили, что 8 августа 2020 года произвели новое (и финальное) аэродинамическое испытание (без сброса) на стратегическом бомбардировщике Boeing B-52Н Stratofortress американской перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon, также используется акроним Arrow), создаваемой корпорацией Lockheed Martin. Опытовый бомбардировщик В-52Н (военный номер 60-0050, собственное название Dragon's Inferno) из состава 419-й испытательной эскадрильи ВВС США совершил полет с авиабазы Эдвардс в Калифорнии с двумя подвешенными на одном узле внешней подкрыльевой подвески нелетными опытными образцами ракеты AGM-183A , один из которых, предположительно, был массо-габаритным макетом, оснащенным частью системы управления, а второй - телеметрическим агрегатом IMV-2 (Instrumented Measurement Vehicle).

Два опытных несбрасываемых образца перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0050) в ходе испытательного полета с авиабазы Эдвардс (Калифорния), 08.08.2020 (с) Matt Williams / ВВС США

ВВС США сообщили, что в ходе данного испытательного полета с IMV-2 были успешно переданы телметрические данные на наземные станции ракетного полигона в Пойнт-Мугу. "Испытания подтвердили интеграцию системы с пусковой платформой B-52 и телеметрией при отработке концепций применения, которые будут использованы во время первого испытательного полета ракеты в конце этого года".

Ранее ВВС США уже провели два аэродинамических испытания (без сброса) AGM-183A ARRW на самолете В-52Н, первое из которых состоялось 12 июня 2019 года. Предположительно, в них использовался массо-габаритный макет ракеты, оснащенный частью системы управления.

Конструктивно ARRW, по сообщениям, представляет собой твердтопливную ракету воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США. Характеристики системы неизвестны, хотя неофициально ее боевому блоку TBG приписывается скорость якобы до М=20. Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. По некоторым источникам, ракета ARRW планируется к созданию в первую очередь в ядерном варианте, ракетой должны быть оснащены в первоочередном порядке стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В.

Первоначальный этап НИОКР по АRRW осуществлялся корпорацией Lockheed Martin по контракту стоимостью 480 млн долл, выданному ВВС США в августе 2018 года, работы по которому должны быть завершены к декабрю 2021 года. В декабре 2019 года министерство обороны США выдало корпорации Lockheed Martin новый контракт на полномасштабную разработку, испытания и подготовку к серийному производству ракеты ARRW, на общую сумму 988,832 млн долл. Работы должны быть проведены очень оперативно и быть завершены к 31 декабря 2022 года.

В июне 2020 года стало известно, что ВВС США планируют приобрести для летных испытаний восемь опытных образцов ракеты ARRW (четыре для испытаний и четыре запасных), с проведением летных испытаний в 2021 и 2022 финансовых годах и началом поступления ракеты на вооружение (имеется в виду передача для этого четырех запасных опытных ракет) с началом 2023 финансового года ( то есть с 1 октября 2022 календарного года) - реальность последнего, впрочем, вызывает сомнения, поскольку ранее сообщалось об отставании работ по блоку TBG от графика примерно на год.

Два опытных несбрасываемых образца перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0050). Авиабаза Эдвардс (Калифорния), 08.08.2020 (с) Matt Williams / ВВС США

Изображения применения перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) (с) Lockheed Martin