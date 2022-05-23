Первое успешное летное испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Военно-воздушные силы США сообщили, что 14 мая 2022 года было впервые произведено успешное летное испытание перспективной американской гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). В ходе испытания опытная ракета над морским ракетным полигоном Пойнт-Мугу на Тихоокеанском побережье США успешно отделилась от носителя-стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress и, произведя запуск твердотопливного ускорителя, совершила полет, достигнув заданной скорости М>5, хотя при этом она не была оснащена полезной нагрузкой.

Два опытных несбрасываемых образца перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0050) в ходе испытательного полета с авиабазы Эдвардс (Калифорния), 08.08.2020 (с) Matt Williams / ВВС США

До того в течение 2021 года три попытки испытательного пуска ARRW заканчивались без результата - в двух случаях (5 апреля и 15 декабря) ракета вообще не отделялась от носителя, а еще в одном случае (28 июля) ускоритель не сработал. Во всех случаях попыток запуска, как и в испытании 14 мая 2022 года, в качестве носителя использовался бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress из состава 419-й летно-испытательной эскадрильи ВВС США с авиабазы Эдвардс.

Конструктивно ARRW представляет собой твердтопливную ракету воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США. Ракетой должны быть оснащены в первоочередном порядке стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, при этом сообщалось, что создается и неядерном, и в ядерном вариантах. Самолет В-52Н будет способен четыре ракеты ARRW на внешней подвеске - по две на каждом пилоне.

Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. С июня 2019 по май 2021 года ВВС США провели семь аэродинамических испытаний (без сброса) AGM-183A ARRW на самолете В-52Н.

Первое летное испытание ракеты ARRW было запланировано сперва на середину, затем на конец 2020 года, однако в итоге первая (неудачная) попытка пуска была произведена 5 апреля 2021 года. И только теперь произведео первое удачное испытание ракеты.

Первоначальный этап НИОКР по АRRW осуществлялся корпорацией Lockheed Martin по контракту стоимостью 480 млн долл, выданному ВВС США в августе 2018 года, работы по которому должны были быть завершены к декабрю 2021 года. В декабре 2019 года министерство обороны США выдало корпорации Lockheed Martin новый контракт на полномасштабную разработку, испытания и подготовку к серийному производству ракеты ARRW, на общую сумму 988,832 млн долл. Работы должны были быть проведены очень оперативно и быть завершены к 31 декабря 2022 года, однако уже очевидно, что этот срок выдержан не будет. Ранее также сообщалось об отставании работ по боевому блоку TBG от графика примерно на год. Тем не менее, первый запуск комплектного прототипа ARRW сейчас официально по-прежнему ожидается до конца 2022 года.

В июне 2020 года ВВС США планировали приобрести для летных испытаний восемь опытных образцов ракеты ARRW (четыре для испытаний и четыре запасных), с проведением летных испытаний в 2021 и 2022 финансовых годах и с началом поступления ракеты на вооружение (имеется в виду передача для этого четырех запасных опытных ракет) с достижением статуса первоначальной оперативной готовности (IOC) с началом 2023 финансового года ( то есть с 1 октября 2022 календарного года).

Однако в марте 2022 года при утверждении американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год Конгресс США более чем вдвое сократил финансирование программы ARRW. После того, как в 2021 фин. году на ARRW было потрачено более 300 млн долларов, ВВС США запрашивали на 2022 фин. год 161 млн долл на закупку 12 первых серийных ракет ARRW. Однако в утвержденном бюджете Конгресс выделил только 80 млн долл и направил все эти выделенные средства только на программу НИОКР по ARRW, чтобы обеспечить дальнейшие дополнительные испытания ракеты. Бюджетный запрос ВВС США по программе на 2023 фин. год тоже составляет всего 114,98 млн долл на завершение НИОКР, включая закупку одной опытной ракеты. Это делает неопределенным сроки начала серийного производства и поступления на вооружение ARRW.

Согласно заявлениям представителей ВВС США, ракета ARRW должна иметь максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М=6,5 и М=8.

Изображение применения перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) (с) Airman Magazine