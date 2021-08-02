Снова неудачное испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Как сообщило Управление вооружения Центра управления жизненным циклом ВВС США (Air Force Life Cycle Management Center’s Armament Directorate) с авиабазы Эглин, 28 июля 2021 года было проведено второе летное испытание американской перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon, также используется акроним Arrow), создаваемой корпорацией Lockheed Martin, снова закончившееся неудачей.

Изображение применения перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress (с) Lockheed Martin

Согласно официальному сообщению, стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress из состава 419-й летно-испытательной эскадрильи с подвешенным опытным образцом ракеты AGM-183A ARRW, обозначенным как Booster Test Vehicle 1b (BTV-1b), взлетев с авиабазы Эдвардс, предпринял попытку запуска ракеты над морским ракетным полигоном Пойнт-Мугу.

Хотя ракета отделилась от самолета и "успешно продемонстрировала полную последовательность запуска, включая включение приемника GPS, отключение шлангокабеля и передачу электропитания от самолета к ракете", однако ракетный двигатель не запустился.

Напомним, что первая попытка летного испытания AGM-183A ARRW состоялось над Пойнт-Мугу 5 апреля 2021 года, однако тогда опытный образец ракеты вообще не отделился от самолета-носителя В-52Н.

Конструктивно ARRW представляет собой твердтопливную ракету воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США. Ракетой должны быть оснащены в первоочередном порядке стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, при этом сообщалось, что создается и неядерном, и в ядерном вариантах. Самолет В-52Н будет способен четыре ракеты ARRW на внешней подвеске - по две на каждом пилоне.

Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. С июня 2019 по декабрь 2020 года ВВС США провели шесть аэродинамических испытаний (без сброса) AGM-183A ARRW на самолете В-52Н.

Первое летное испытание ракеты ARRW было запланировано сперва на середину, затем на конец 2020 года, однако в итоге первая попытка пуска была произведена 5 апреля 2021 года. Таким образом, на сегодняшний день обе попытки летных испытаний ARRW оказались неудачными.

Первоначальный этап НИОКР по АRRW осуществлялся корпорацией Lockheed Martin по контракту стоимостью 480 млн долл, выданному ВВС США в августе 2018 года, работы по которому должны быть завершены к декабрю 2021 года. В декабре 2019 года министерство обороны США выдало корпорации Lockheed Martin новый контракт на полномасштабную разработку, испытания и подготовку к серийному производству ракеты ARRW, на общую сумму 988,832 млн долл. Работы должны были быть проведены очень оперативно и быть завершены к 31 декабря 2022 года, однако уже очевидно, что этот срок выдержан не будет. Ранее также сообщалось об отставании работ по боевому блоку TBG от графика примерно на год.

В июне 2020 года ВВС США планировали приобрести для летных испытаний восемь опытных образцов ракеты ARRW (четыре для испытаний и четыре запасных), с проведением летных испытаний в 2021 и 2022 финансовых годах и с началом поступления ракеты на вооружение (имеется в виду передача для этого четырех запасных опытных ракет) с достижением статуса первоначальной оперативной готовности (IOC) с началом 2023 финансового года ( то есть с 1 октября 2022 календарного года).

Согласно заявлениям представителей ВВС США, ракета ARRW должна иметь максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М=6,5 и М=8.

Изображение применения перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) (с) Airman Magazine