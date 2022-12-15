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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Латвия заключила контракт со Шведской компанией  Saab  на закупку системы ПВО малой дальности

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RBS 70 NG
RBS 70 NG.
Источник изображения: belvpo.com

Шведская компания Saab сегодня объявила о заключении контракта с министерством обороны Латвии.

Контракт касается закупки радаров и пусковых установок Giraffe 1X, а также ракет системы RBS 70 NG для Вооруженных сил Латвии. Поставки должны начаться в конце этого года. Однако сумма и количество заказанной военной техники не уточняются.

Giraffe 1X – это относительно небольшой 3D-радар, который можно перевозить на автомобилях 4×4, поскольку его вес не превышает 150 кг. РЛС может использоваться для обнаружения беспилотных систем на дальности около 4 км, в том числе самых малогабаритных, решения типовых задач ПВО очень малой дальности, а также для ведения контрбатарейной борьбы.

RBS 70 NG является последней версией системы RBS 70, разработанной в промежуток с 1970-1980-х годов компанией Bofors Defense. RBS 70 NG – это целое семейство, довольно необычная для этого класса система, получившее название «лучевого наездника», потому что ракета наводится по лазерному лучу, а не как в других системах этого класса, использующих инфракрасный порт. Однако, используя данную систему, оператор должен следить за целью до момента попадания ракеты.

Ракеты семейства RBS 70 развивают скорость от 1,6 до 2 Махов, дальность полета от 250 м до 9 км, могут поражать цели на высоте до 5 км. Боевая часть весит примерно 1,1 кг. Она имеет кумулятивную боеголовку и поражающие элементы – 3000 маленьких вольфрамовых пуль. Стоит отметить, что система довольно большая и тяжелая, ее вес составляет около 87 кг, и ее необходимо устанавливать на штативе.

Подчеркнем, что данной системой RBS 70 пользуются более чем 20 стран, в том числе ближайшие соседи Беларуси, такие как Литва, Латвия, Польша, а также данные комплексы поставлялись в Украину.

Николай Астровский

 

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Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Украина
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Проекты
БПЛА
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