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Ради саммита НАТО превратила Вильнюс в крепость. Все из-за России

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Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, Литва
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, Литва.
Источник изображения: © Yves Herman

В связи с проведением саммита НАТО в Вильнюсе приняли исключительные меры безопасности, пишет El País. В городе перекрыто движение, а страны – члены альянса направили туда дополнительное вооружение и солдат. Все дело в близости Вильнюса к России и Белоруссии, объясняют авторы статьи.

Ежегодный саммит НАТО проводится в особых геополитических условиях – во время самого масштабного военного конфликта в Европе со времен 1945 года – и в особом месте – в Вильнюсе, столице Литвы. Город расположен всего в нескольких десятках километров от Белоруссии и менее чем в 200 километрах от России. Поэтому для охраны мероприятия были приняты исключительные меры безопасности. И это не удивительно, ведь, как ожидается, в саммите примут участие около 40 глав государств и правительств (31 страна – союзник, а также гости, такие как Швеция, Украина и несколько азиатских демократических стран).

В понедельник при посадке в аэропорту Вильнюса уже можно было заметить развертывание вооруженных сил. Со стороны взлетно-посадочной полосы виднелись батареи систем ПВО Patriotвооруженных сил Германии, некоторые из которых были направлены в сторону Калининграда, другие – в сторону Белоруссии и России. Флаг четко указывал на то, какому государству эта дальнобойная техника принадлежит.

Но это не единственный "особый вклад" союзников в обеспечение безопасности саммита. Испания предоставила системы ПВО средней дальности NASAMS, Франция – артиллерийские установки Caesar, ряд союзников – военную авиацию. Лондон и Париж обеспечили средства защиты от беспилотников, Берлин и Варшава – специальные вертолетные оперативные группы. Во время саммита также будет работать силы НАТО по борьбе с химическими, биологическими и ядерными угрозами. Кроме того, 16 союзников, по данным литовских властей, направили в Вильнюс тысячу военнослужащих. Они присоединятся к тем трем тысячам солдат, которые Литва выделила специально для работы на саммите.

Литва, конечно, использует все свои возможности. В частности, она в три раза усилила меры по обеспечению пограничного контроля. В 2021 году на границе с Белоруссией появились тысячи мигрантов, в основном с Ближнего Востока. Этот инцидент Запад расценил как преднамеренную попытку Минска дестабилизировать ситуацию. Белоруссия опровергает эти обвинения.

Как и в случае с другими крупными саммитами, в центре города дежурят силы безопасности, а движение перекрыто. По данным литовских властей, на мероприятии задействовано около 1500 полицейских. Усилия военных по обеспечению безопасности исключительны: совсем рядом расположена Белоруссия, согласившаяся принять российское ядерное оружие, а развитие конфликта может привести к различным последствиям – как к традиционным, так и к гибридным.

Литовские власти, как и власти других стран Балтии, Латвии и Эстонии, надеются, что это разовое усиление станет очередным шагом на пути к укреплению обороны союзников на постоянной основе. В этой связи Германия в июне заявила о готовности перебросить в Литву на постоянное место службы четыре тысячи военнослужащих – для этого в настоящее время создаются все необходимые условия.

После начала специальной операции России на Украине НАТО значительно расширила передовую оборону на восточном фланге, хотя речь идет по большей части об очередном размещении военных сил, в котором участвуют многие союзники.

Автор статьи: Андреа Рицци (Andrea Rizzi), Мария Саукийо (María R. Sahuquillo)

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