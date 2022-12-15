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Интерфакс-АВН

Ракета компании Rocket Lab стартует на этой неделе с тремя американскими геолокационными спутниками

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Фото: Official Rocket Lab Photo / Flickr
Фото: Official Rocket Lab Photo / Flickr.

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета Electron 17 декабря по московскому времени должна стартовать на орбиту с тремя американскими спутниками HawkEye, предназначенными для определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли, сообщила в среду компания-разработчик Rocket Lab.

Запуск будет осуществлен в пятницу, 16 декабря, в двухчасовое временное окно, которое открывается в 18:00 по времени Восточного побережья США (в 02:00 мск в субботу), с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Спутники будут выведены на орбиту высотой примерно 550 км.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников будет поступать от Пентагона, а остальные - от спасательных служб и коммерческих компаний.

Компания HawkEye 360 в сентябре подписала контракт с Национальном управлением военно-космической разведки США (NRO) на сумму $300 млн на картографирование радиочастотных излучателей на поверхности Земли. Она является одной из шести компаний, которые недавно заключили соглашения с NRO о предоставлении спутниковых радиочастотных данных в рамках усилий ведомства по расширению использования коммерчески доступной геопространственной информации. Компания HawkEye 360 сотрудничает с NRO с 2019 года.

В августе было также подписано соглашение об исследованиях и разработках с Командованием космической и противоракетной обороны США.

Спутники HawkEye, в частности, могут использоваться для мониторинга районов с повышенной активностью работы радиостанций, интенсивных радиочастотных сигналов средств радиоэлектронной борьбы и мест глушения сигналов GPS. С их помощью можно обнаруживать источники и места радиопомех на поле боевых действий.

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Страны
США
Компании
NASA
Rocket Lab
Проекты
GPS
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