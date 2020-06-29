Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке

Как Китай забирает у США статус космической державы номер один
Китай полон решимости заменить США в качестве доминирующей силы в космосе. Заявляя о мирных намерениях, Пекин считает космос сферой ведения военных действий и вкладывает значительные средства в космическую инфраструктуру, призванную обеспечить как экономические, так и военные преимущества. В исторически обозримый срок реализация планов КНР выглядит вполне возможной.
Быстро растущие возможности Пекина в космическом пространстве очевидны, констатирует американское издание Defense News. 5 мая Китай осуществил успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B («Великий поход-5В», «Чанчжэн-5B») с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Это был первый в этом году успешный запуск ракеты типа Long March после неудачных попыток запустить Long March-3B в апреле и Long March-7A в марте.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» является усовершенствованной версией «Чанчжэн-5» - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 тонн). «Чанчжэн-5B» имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. На нем используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Длина ракеты-носителя достигает 53,7 м, диаметр - порядка 5 м. Стартовая масса изделия составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.
Ожидается, что «Чанчжэн-5B» будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля станции.
Три недели спустя Китай завершил серию запусков ракет-носителей с двух отдельных стартовых площадок, выводящих на орбиту спутники для съемки Земли и в то же время осуществляющие демонстрацию передовых технологий КНР. В 2020 году Пекин планирует запустить более 60 космических аппаратов в более чем 40 запусках. В течение последних двух лет Китай является безусловным мировым лидером по количеству осуществленных успешных запусков космических аппаратов.
В настоящее время по количеству действующих космических аппаратов на околоземных орбитах Китай уступает только США. По состоянию на 31 марта, вокруг Земли летали 363 китайских аппарата.
Пентагон недавно предупредил, что Китай разработал и использует наземные и космические средства противоспутниковой направленной энергии и радиоэлектронной борьбы, которые ставят под угрозу мирное использование околоземного космического пространства.
Факты свидетельствуют о том, что Китай может разрабатывать до трех различных противоспутниковых систем, пишет Defense News.
«У Китая имеется действующая система противоспутникового оружия SC-19. Являясь разновидностью системы DF-21, баллистическая ракета SC-19 оснащена кинетическим перехватчиком KT-2. После вывода в космос KT-2 наводится на цель инфракрасными датчиками. У KT-2 нет боевого заряда с взрывчатым веществом - перехватчик уничтожает спутники противника путем столкновения с ними», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Как напомнил собеседник издания, в 2007 году кинетическим перехватчиком KT-2 был уничтожен устаревший китайский спутник. В мае 2013 года Китай запустил высотную ракету с радиотелеметрической аппаратурой для проведения экспериментов. Американская разведка считает, что на самом деле это были испытания противоспутниковой системы SC-19/KT-2. Считается, что ракета SC-19 может выводиться на среднюю околоземную орбиту, а это значит, что
Китай также обладает весьма широкими возможностями на орбите, в частности, обладая спутниками с технологией роботизированной руки для проверки и ремонта космических аппаратов, которые имеются у США, пишет Defense News. По оценкам Разведывательного управления Минобороны США, все это также может служить в качестве оружия.
Помимо уничтожения космических аппаратов непосредственно средствами противоспутниковой борьбы Китай также использует широкий спектр неразрушающего оружия типа направленной энергии и радиоэлектронной борьбы. К примеру, для ослепления коммерческих и военных спутников для съемки изображений применяются лазерные технологии. Пекин также работает над технологиями подавления радиочастот, способными ухудшать или полностью подавлять спутниковую связь и глобальные навигационные спутниковые системы, такие как GPS.
Чтобы гарантировать, что Вашингтон продолжает конкурировать с Пекином с позиции силы, США должны вложить достаточные ресурсы в подготовку своих новых Космических сил для защиты национальных интересов и безопасности Америки в космосе, пишет Defense News.
Их основное предназначение заключается в защите орбитальной группировки космических аппаратов США от угроз со стороны потенциальных противников Америки, и главным нарушителем спокойствия в этом плане считается Китай.
Космическое командование США (11-е боевое командование Министерства обороны) недавно доработало свой план боевого применения, в котором в очередной раз подчеркивается «защита от угроз».
Тем не менее Китай расширяет свои возможности в космосе в таком темпе, который становится все более сложным для соответствующих ответов со стороны США, тем более с учетом продолжающейся пандемии COVID-19. Несмотря на недавний успех запуска SpaceX на Международную космическую станцию, в США из-за коронавируса отложено несколько стартов ракет-носителей.
В частности, калифорнийская Rocket Lab отложила запуск трех американских спутников разведывательного назначения. Пуск планировался осуществить со стартового комплекса в Новой Зеландии. В апреле Космические силы США отложили запуск очередного спутника GPS как минимум до 30 июня, чтобы минимизировать воздействие на персонал космодрома COVID-19.
Напомним, Артемида (Artemis) - программа NASA по возвращению людей на Луну. В проекте принимают участие американские частные компании, Европейское космическое агентство (ESA) и Япония. Одной из целей программы является отправка на Луну «первой женщины и следующего мужчины» («the first woman and the next man»). Программа Артемида станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне и создаст фундамент для освоения Марса.
А тем временем Китай уже готовится к следующему запуску - миссии Tianwen-1 Mars, запланированной на июль.
«Тяньвэнь-1» (Tianwen-1) - китайская программа исследования Марса. Космический аппарат состоит из орбитальной станции, которая будет летать на орбите вокруг красной планеты, и спускаемого аппарата, обеспечивающего мягкую посадку марсохода. Посадка спускаемого аппарата с марсоходом будет осуществляться с использованием парашютов и двигателей, замедляющих падение, а также надувных подушек, смягчающих посадку.
Запуск космического аппарата запланирован в период с 23 июля по 5 августа 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя Чанчжэн-5.
Космос сегодня является «новым высоким уровнем в соревнованиях великих держав», и США должны обеспечить и сохранить там свое превосходство, считает Defense News. Чтобы предотвратить агрессию в космосе, было бы дешевле полагаться на многосторонние организации и международные нормы, полагают в издании. Однако пекинский опыт игнорирования соответствующих международных норм не оставляет США никакого другого выбора, кроме как подготовиться к самообороне. Бюджет Космических сил США в объеме $15,4 млрд на 2021 год - первый важный шаг в борьбе с возникающими угрозами в околоземном космическом пространстве.
К тому же США не могут игнорировать серьезные экономические последствия пандемии коронавируса и сокращение оборонного бюджета. Неспособность Вашингтона реализовать ключевые возможности в космосе открывает перед Китаем возможность подорвать стратегические преимущества Соединенных Штатов, восстановление которых в долгосрочной перспективе будет стоить намного дороже, полагают в Defense News.
Как ранее писала «Газета.Ru», недавний всплеск активности Китая и России в околоземном космическом пространстве в сочетании с возросшими темпами разработки в этих странах новых технологий ведения разведки и радиоэлектронной борьбы побудил Пентагон наметить новый набор целей, которые необходимы для того, чтобы удержать превосходство США в космосе.
Космос в настоящее время представляет собой отдельную область ведения боевых действий, требующую масштабных изменений в политике, стратегиях, операциях, инвестициях, возможностях и опыте для новой стратегической среды, говорится в недавно принятой Оборонительной космической стратегии США.
Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты полагают, что если Пекину удастся сохранить впечатляющие темпы наращивания своих возможностей в сфере освоения ближнего и дальнего космоса, то в обозримый срок космической державой номер один станет Китай, а не Соединенные Штаты.
Михаил Ходаренок