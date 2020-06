Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке

Как Китай забирает у США статус космической державы номер один

Китай полон решимости заменить США в качестве доминирующей силы в космосе. Заявляя о мирных намерениях, Пекин считает космос сферой ведения военных действий и вкладывает значительные средства в космическую инфраструктуру, призванную обеспечить как экономические, так и военные преимущества. В исторически обозримый срок реализация планов КНР выглядит вполне возможной.

Быстро растущие возможности Пекина в космическом пространстве очевидны, констатирует американское издание Defense News. 5 мая Китай осуществил успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B («Великий поход-5В», «Чанчжэн-5B») с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Это был первый в этом году успешный запуск ракеты типа Long March после неудачных попыток запустить Long March-3B в апреле и Long March-7A в марте.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» является усовершенствованной версией «Чанчжэн-5» - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 тонн). «Чанчжэн-5B» имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. На нем используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Длина ракеты-носителя достигает 53,7 м, диаметр - порядка 5 м. Стартовая масса изделия составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.

Успешный запуск ракеты заложил прочную основу для создания китайской орбитальной космической станции, завершить которую планируется в 2022 году.

Ожидается, что «Чанчжэн-5B» будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля станции.

Три недели спустя Китай завершил серию запусков ракет-носителей с двух отдельных стартовых площадок, выводящих на орбиту спутники для съемки Земли и в то же время осуществляющие демонстрацию передовых технологий КНР. В 2020 году Пекин планирует запустить более 60 космических аппаратов в более чем 40 запусках. В течение последних двух лет Китай является безусловным мировым лидером по количеству осуществленных успешных запусков космических аппаратов.

В настоящее время по количеству действующих космических аппаратов на околоземных орбитах Китай уступает только США. По состоянию на 31 марта, вокруг Земли летали 363 китайских аппарата.

Эти возможности вызывают беспокойство из-за одновременных инвестиций Пекина в космическое оружие.

Пентагон недавно предупредил, что Китай разработал и использует наземные и космические средства противоспутниковой направленной энергии и радиоэлектронной борьбы, которые ставят под угрозу мирное использование околоземного космического пространства.

Факты свидетельствуют о том, что Китай может разрабатывать до трех различных противоспутниковых систем, пишет Defense News.

«У Китая имеется действующая система противоспутникового оружия SC-19. Являясь разновидностью системы DF-21, баллистическая ракета SC-19 оснащена кинетическим перехватчиком KT-2. После вывода в космос KT-2 наводится на цель инфракрасными датчиками. У KT-2 нет боевого заряда с взрывчатым веществом - перехватчик уничтожает спутники противника путем столкновения с ними», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как напомнил собеседник издания, в 2007 году кинетическим перехватчиком KT-2 был уничтожен устаревший китайский спутник. В мае 2013 года Китай запустил высотную ракету с радиотелеметрической аппаратурой для проведения экспериментов. Американская разведка считает, что на самом деле это были испытания противоспутниковой системы SC-19/KT-2. Считается, что ракета SC-19 может выводиться на среднюю околоземную орбиту, а это значит, что

навигационные спутники США находятся в зоне поражения, так что американское оружие с системами наведения на базе GPS может стать бесполезным.

Китай также обладает весьма широкими возможностями на орбите, в частности, обладая спутниками с технологией роботизированной руки для проверки и ремонта космических аппаратов, которые имеются у США, пишет Defense News. По оценкам Разведывательного управления Минобороны США, все это также может служить в качестве оружия.

Помимо уничтожения космических аппаратов непосредственно средствами противоспутниковой борьбы Китай также использует широкий спектр неразрушающего оружия типа направленной энергии и радиоэлектронной борьбы. К примеру, для ослепления коммерческих и военных спутников для съемки изображений применяются лазерные технологии. Пекин также работает над технологиями подавления радиочастот, способными ухудшать или полностью подавлять спутниковую связь и глобальные навигационные спутниковые системы, такие как GPS.

Чтобы гарантировать, что Вашингтон продолжает конкурировать с Пекином с позиции силы, США должны вложить достаточные ресурсы в подготовку своих новых Космических сил для защиты национальных интересов и безопасности Америки в космосе, пишет Defense News.

В соответствии с Законом о национальной обороне 2020 года Космические силы США стали шестым видом вооруженных сил США.

Их основное предназначение заключается в защите орбитальной группировки космических аппаратов США от угроз со стороны потенциальных противников Америки, и главным нарушителем спокойствия в этом плане считается Китай.

Космическое командование США (11-е боевое командование Министерства обороны) недавно доработало свой план боевого применения, в котором в очередной раз подчеркивается «защита от угроз».

Тем не менее Китай расширяет свои возможности в космосе в таком темпе, который становится все более сложным для соответствующих ответов со стороны США, тем более с учетом продолжающейся пандемии COVID-19. Несмотря на недавний успех запуска SpaceX на Международную космическую станцию, в США из-за коронавируса отложено несколько стартов ракет-носителей.

В частности, калифорнийская Rocket Lab отложила запуск трех американских спутников разведывательного назначения. Пуск планировался осуществить со стартового комплекса в Новой Зеландии. В апреле Космические силы США отложили запуск очередного спутника GPS как минимум до 30 июня, чтобы минимизировать воздействие на персонал космодрома COVID-19.

А задержки, вызванные новым коронавирусом, также гарантируют, что первый запуск по программе NASA Artemis не произойдет до конца 2021 года.

Напомним, Артемида (Artemis) - программа NASA по возвращению людей на Луну. В проекте принимают участие американские частные компании, Европейское космическое агентство (ESA) и Япония. Одной из целей программы является отправка на Луну «первой женщины и следующего мужчины» («the first woman and the next man»). Программа Артемида станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне и создаст фундамент для освоения Марса.

А тем временем Китай уже готовится к следующему запуску - миссии Tianwen-1 Mars, запланированной на июль.

«Тяньвэнь-1» (Tianwen-1) - китайская программа исследования Марса. Космический аппарат состоит из орбитальной станции, которая будет летать на орбите вокруг красной планеты, и спускаемого аппарата, обеспечивающего мягкую посадку марсохода. Посадка спускаемого аппарата с марсоходом будет осуществляться с использованием парашютов и двигателей, замедляющих падение, а также надувных подушек, смягчающих посадку.

Запуск космического аппарата запланирован в период с 23 июля по 5 августа 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя Чанчжэн-5.

Целью программы является поиск жизни на Марсе как на текущий момент, так и в прошлом, а также исследования окружающей среды.

Космос сегодня является «новым высоким уровнем в соревнованиях великих держав», и США должны обеспечить и сохранить там свое превосходство, считает Defense News. Чтобы предотвратить агрессию в космосе, было бы дешевле полагаться на многосторонние организации и международные нормы, полагают в издании. Однако пекинский опыт игнорирования соответствующих международных норм не оставляет США никакого другого выбора, кроме как подготовиться к самообороне. Бюджет Космических сил США в объеме $15,4 млрд на 2021 год - первый важный шаг в борьбе с возникающими угрозами в околоземном космическом пространстве.

К тому же США не могут игнорировать серьезные экономические последствия пандемии коронавируса и сокращение оборонного бюджета. Неспособность Вашингтона реализовать ключевые возможности в космосе открывает перед Китаем возможность подорвать стратегические преимущества Соединенных Штатов, восстановление которых в долгосрочной перспективе будет стоить намного дороже, полагают в Defense News.

Как ранее писала «Газета.Ru», недавний всплеск активности Китая и России в околоземном космическом пространстве в сочетании с возросшими темпами разработки в этих странах новых технологий ведения разведки и радиоэлектронной борьбы побудил Пентагон наметить новый набор целей, которые необходимы для того, чтобы удержать превосходство США в космосе.

Космос в настоящее время представляет собой отдельную область ведения боевых действий, требующую масштабных изменений в политике, стратегиях, операциях, инвестициях, возможностях и опыте для новой стратегической среды, говорится в недавно принятой Оборонительной космической стратегии США.

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты полагают, что если Пекину удастся сохранить впечатляющие темпы наращивания своих возможностей в сфере освоения ближнего и дальнего космоса, то в обозримый срок космической державой номер один станет Китай, а не Соединенные Штаты.

Михаил Ходаренок