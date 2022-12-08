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ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что Украина не обязана ограничиваться в обороне собственной территорией

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Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает, что Украина в обороне не обязана ограничиваться собственной территорией. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос о попытках нанесения Киевом ударов по военным аэродромам на территории России.

"Украина не обязана ограничивать свои оборонные усилия собственной государственной территорией", - утверждал он. "Впрочем, как правило, мы не высказываем позицию касательно таких инцидентов", - добавил Хебештрайт.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в понедельник утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Как уточнили в российском военном ведомстве, средства ПВО ВКС РФ перехватили украинские беспилотники, летевшие на малой высоте. Во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. По его словам, пострадавших нет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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