Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке

Лавров: США, не желая обсуждать тему биолабораторий, извиваются, как ужи на сковородке

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему", - сказал он в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.