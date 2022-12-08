В Польшу доставлены первые ОБТ К2 и 155-мм гаубицы К9A1 южнокорейского производства

ЦАМТО, 7 декабря. МНО Польши 6 декабря объявило о выгрузке в порту Гдыня первых партий основных боевых танков К2 "Блэк Пантер" и 155-мм самоходных гаубиц К9A1 "Тандер", доставленных из Республики Корея.

Поставка была осуществлена в течение 3 месяцев с момента подписания контрактов в конце августа 2022 года. На текущий момент в Польшу доставлены 10 танков и 24 самоходные гаубицы. Поставки будут продолжены в следующем году. По заявлению министра национальной обороны Мариуша Блащака, польские экипажи уже проходят обучение применению техники в Республике Корея.

Как сообщал ЦАМТО, 26 августа 2022 года Агентство вооружений МНО Польши, подписало исполнительные контракты на поставку ВС Польши основных боевых танков K2 и самоходных гаубиц K9A1. Подрядчиками с корейской стороны выступили Hyundai Rotem, отвечающая за поставку танков K2, и Hanwha Defense, отвечающая за поставку самоходных гаубиц K9.

Предметом заключенного с Hyundai Rotem контракта стоимостью 3,37 млрд. долл. (16 млрд. злотых) является приобретение 180 танков K2 в течение 2022-2025 гг. Контракт также включает пакет обучения, пакет логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Предметом контракта стоимостью 2,4 млрд. долл. (11,4 млрд. злотых) с Hanwha Defense является приобретение в общей сложности 212 самоходных гаубиц K9 в версии K9A1 в течение 2022-2026 гг. Контракт также включает пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 155-мм боеприпасов различных типов).

Первые исполнительные контракты заключены в соответствии с рамочными контрактами, подписанными Агентством вооружений с Hyundai Rotem и Hanwha Defense. Подрядчики также обеспечат обслуживание техники в Польше с момента ее поставки.

В итоге Министерство национальной обороны Польши планирует приобрести до 1000 танков K2/K2PL и 672 гаубицы K9A1/K2PL. Часть этой техники должна быть произведена в Польше в рамках широкой промышленной кооперации.

Помимо танков и гаубиц, МНО Польши заключило контракты на поставку 218 РСЗО K239 вместе с логистическим и обучающим пакетами и запасом боеприпасов, а также 12 легких боевых самолетов FA-50 южнокорейского производства.