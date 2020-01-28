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bmpd.livejournal.com

Польша планирует объявить тендер на новые танки

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Как сообщила южнокорейская газета "The Korea Times" , правительство Польши планирует в первой половине 2020 года начать международный тендер на совместную разработку и производство в Польше новых основных танков. Сообщается, что вся программа предусматривает совместное с иностранным партнером создание и производство до 800 новых танков силами польской промышленности, начиная с 2023 года, а ее общая стоимость вместе с НИОКР составит до 9 млрд долл.

Один из образцов нового южнокорейского танка Hyundai Rotem К2 Black Panther во время испытаний на воздействие холода с искусственно создаваемым обледением с помощью установленной на танке холодильной установки (температура на поверхности брони -32 градуса С), 19.02.2019 (с) Defense Acquisition Program Administration / The Korea Times

Информация об этом приводится со ссыкой на официальные источники в южнокорейской компании Hyundai Rotem (входящей в состав группы Hyundai Motor Group), являющейся разработчиком и производителем южнокорейских танков К1 и К2, и намеревающейся принять участие в тендере с предложением к польской стороне создания танка на основе танка К2 Black Panther. Hyundai Rotem с предложением на основе К2 заранее считается одним из фаворитов польского тендера, поскольку польская сторона уже сейчас проявляет значительный интерес к этому предложению.

Напомним, что Hyundai Rotem выступает также партнером в создании турецкого танка Altay.

Другая южнокорейская группа Hanwha успешно реализует контракт 2014 года на поставку и организацию сборки в Польше ходовых частей ее 155-мм/52 самоходной гаубицы К9 Thunder, используемых для произодства польских САУ Krab, и это способствует польскому интересу и к другим предложениям южнокорейской оборонной промышленности.

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Страны
Польша
Турция
Южная Корея
Продукция
Altay
K2
K9 Thunder
Компании
DAPA
Hyundai
Проекты
2020-й год
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