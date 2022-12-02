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ТАСС

В ВМФ заявили, что уделят особое внимание обороноспособности в Арктике в 2023 году

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

По словам главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, в следующем году в Арктике и на Дальнем Востоке продолжат практику проведения комплексных экспедиций и учений с учетом полученного опыта действий в сложных климатических условиях

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России в новом учебном году уделит особое внимание укреплению обороноспособности страны в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом в четверг со ссылкой на заявление главнокомандующего ВМФ Николая Евменова сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Евменов обратился с напутствием к подчиненным по случаю начала 1 декабря нового учебного года и сообщил о выполнении всех стоявших перед ВМФ задач в прошедшем году. Он также особо отметил профессионализм и выучку личного состава, принимающего участие в спецоперации на Украине, отмечается в сообщении.

"Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что в следующем году Военно-морскому флоту предстоит упорно и настойчиво добиваться обозначенных целей в боевой подготовке, испытании новой техники, решении задач боевого дежурства и боевой службы, дальних походов и учений. <...> Особое внимание будет уделено развитию и укреплению обороноспособности страны в Арктике и на Дальнем Востоке. Там будет продолжена практика проведения комплексных экспедиций и учений с учетом полученного опыта действий в сложных климатических условиях", - сообщили в военном ведомстве.

Евменов добавил, что продолжится и экологическая очистка арктических островов и материкового побережья в зоне ответственности Северного флота (СФ) и Тихоокеанского флота (ТОФ). Кроме того, в 2023 году проведут несколько значимых мероприятий в дальней морской зоне. Также флот пополнят новые единицы, построенные на предприятиях судостроительного комплекса, а количество новой и модернизированной военной техники существенно увеличится, добавил он. 

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Военные учения
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ТОФ
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