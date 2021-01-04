На ход вперед: какими ресурсами обладают боевые корабли времен СССР

Модернизация старых ракетных крейсеров может радикально увеличить возможности флота

Во Владивостоке заканчиваются испытания модернизированного фрегата «Маршал Шапошников». Построенный 35 лет назад корабль теперь оснащен новейшими системами оружия и фактически получил второе рождение. Сегодня по количеству размещенных на его борту противокорабельных ракет фрегату нет равных в ВМФ России. В ближайшие годы аналогичный ремонт пройдет и большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Какие ресурсы остались у кораблей советской постройки и как их можно использовать, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Очередь на строительство

В настоящее время Военно-морской флот России состоит по преимуществу из боевых кораблей, построенных еще во времена СССР. Плюс несколько достроенных после 1991 года и сошедших со стапелей в 2010-х. В 1990-х — начале 2000-х годов из-за объективных трудностей Россия потеряла целое поколение боевых кораблей. Нарушилась цикличность военного кораблестроения, и снова войти в ритм крайне сложно. В результате ВМФ испытывает большие проблемы с наличным корабельным составом, прежде всего с кораблями океанской и дальней морских зон.

Парад Военно-морского флота (ВМФ) в Кронштадте Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сегодня новые фрегаты и корветы строятся, но в недостаточных количествах. К слову, и Советский Союз не мог обеспечивать себя всем необходимым корабельным составом — как для ВМФ, так и для гражданских структур. Большое количество боевых кораблей и вспомогательных судов было построено в ГДР, Польше и Финляндии. При этом после распада СССР Россия лишилась возможности строить корабли и суда на Украине. Впрочем, от заводов в Николаеве в данный момент мало что осталось.

Также есть огромная потребность в обновлении рыболовного флота (это важно для продовольственной безопасности страны), транспортного флота, судов различных ведомств, а также парка пассажирских. Пандемия заставила государство обратить внимание на внутренний туризм и, в частности, на речные туры. В результате не все мощности судостроительных заводов могут быть использованы для строительства боевых кораблей.

Флаг ВМФ на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В этой связи наряду со строительством новых кораблей имеет смысл максимально продлить службу кораблей советской постройки. Это возможно как путем ремонта с восстановлением технической готовности, так и ремонта с модернизацией. В первом случае чинится корпус, различные системы, меняются некоторые приборы. Кораблю продлевают срок службы года на три, но его боевые возможности остаются на существующем уровне. Так, на Северном флоте проводятся подобные работы на эсминце «Адмирал Ушаков» и большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко». В 2020-м подобный ремонт был закончен на ракетном крейсере «Москва».

Модернизация «Шапошникова»

В случае ремонта с модернизацией помимо упомянутых работ производится замена и боевых средств, в результате чего корабль получает новые боевые возможности, а срок его службы увеличивается не менее чем на 10 лет. В ходе ремонта и модернизации на БПК «Маршал Шапошников» установлены новые виды оружия и радиоэлектроники. Теперь БПК несет на борту 32 крылатые ракеты комплексов «Калибр» и «Циркон» — это более чем вдвое превышает количество ракет на крейсере «Варяг». Также были заменены котлоагрегаты и холодильные машины, существенно обновлены другие системы. Проведен ремонт корпуса. В целом на выходе получился мощный боевой корабль, даже изменился его класс — из БПК он стал фрегатом. Что примечательно, изящный силуэт остался прежним.

На очереди — «Виноградов»

Переделку «Шапошникова» проводили во Владивостоке в центре судоремонта «Дальзавод». Полученные результаты будут использованы при модернизации следующего БПК «Адмирал Виноградов». Причем, по имеющимся данным, он будет вооружен еще мощнее. На борту «Виноградова» разместят новые зенитные и противолодочные системы.

Большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Минобороны РФ

Судоремонт, да и еще с модернизацией, — сложное и дорогое дело. Зачастую легче построить новый корабль. Для начала надо создать проект модернизации, причем уже на новом технологическом уровне, определить, что и как ремонтировать, а что заменять. С этим, кстати, как правило, возникают проблемы, поскольку реальное состояние корабля может быть определено только после вскрытия палуб и механизмов.

Многих поставщиков оборудования и механизмов уже нет, надо искать новых производителей. Министерство обороны может в ходе процесса менять свои требования, желая получить более совершенный корабль — например, в связи с появлением новой радиоэлектроники или средств вооружения.

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Минобороны РФ

Но в случае с тихоокеанскими БПК проекта 1155 все эти проблемы уже решены. Так что перестройка «Адмирала Виноградова» займет меньше времени, чем ушло на «Шапошникова». За ним последуют «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев». В итоге к концу 2020-х годов в составе ТОФ будет не менее восьми фрегатов — четыре модернизированных и четырех заново построенных.

По пути «Нахимова»

Атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан», спроектированные и по большей части построенные еще во времена СССР, стали самыми мощными в мире неавианосными боевыми кораблями. По ряду причин время службы «Адмирала Лазарева» и «Адмирала Нахимова» было недолгим. Последний же из спущенных на воду атомных крейсеров «Петр Великий» стал одним из самых ходовых в составе ВМФ России XX века.

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» на заводе «Севмаш» в Северодвинске Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сегодня такие мощные и крупные корабли построить с нуля практически нереально. В том числе и потому, что стапели Балтийского завода надолго заняты новыми атомными ледоколами типа «Арктика».

Вместе с тем запас прочности корпусов позволяет возродить эти могучие боевые единицы. Так, в 2013 году начался процесс модернизации «Адмирала Нахимова». В 2000-х ПО «Севмаш» приобрело колоссальный опыт при реконструкции авианосца «Горшков» в индийский «Викрамадитья». Данный опыт пригодился и при модернизации «Нахимова». Крейсер был заведен в док-камеру, буквально выпотрошен и перестроен. В 2022 году ожидается его возвращение в состав ВМФ. Крейсер оснащен ракетами «Калибр», «Циркон» и другими.

Удачный опыт ремонта на «Нахимове» ставит вопрос о целесообразности возрождения и крейсера «Адмирал Лазарев», находящегося сегодня в отстое у пирса в Фокино. Корабль выведен из состава флота и намечен к утилизации. Но его корпус находится в неплохом состоянии. А технологии ремонта уже отработаны.

Учения Каспийской флотилии ВМФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Да, модернизировать его очень дорого. Но в случае принятия такого решения «Адмирал Лазарев» мог бы возглавить группировку надводных сил на Камчатке, где есть готовая инфраструктура обеспечения базирования кораблей с ядерными энергоустановками.

Дмитрий Болтенков