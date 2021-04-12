Север под крылом: пилотам палубных истребителей нашли место службы

Летчикам 100-го и 279-го отдельных корабельных истребительных авиаполков, которые приписаны к авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», нашли новое место службы. Теперь они обеспечивают ПВО Заполярья и воздушного пространства над Северным морским путем. Для этого их будут регулярно перебрасывать на Новую Землю и другие арктические аэродромы. Сам корабль вернется в строй после ремонта не раньше конца следующего года. Передислокация позволит пилотам поддерживать необходимый уровень подготовки, считают эксперты.

Летчикам 100-го и 279-го отдельных корабельных истребительных авиаполков, которые приписаны к авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», нашли новое место службы. Теперь они обеспечивают ПВО Заполярья и воздушного пространства над Северным морским путем. Для этого их будут регулярно перебрасывать на Новую Землю и другие арктические аэродромы. Сам корабль вернется в строй после ремонта не раньше конца следующего года. Передислокация позволит пилотам поддерживать необходимый уровень подготовки, считают эксперты.

Элита из элит

На время ремонта единственного в стране авианесущего крейсера часть его палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К/КУБ будут по ротации нести боевую службу на Новой Земле и в других районах Арктики, став мобильным резервом Северного флота. Это позволит не только лучше прикрыть данный регион, но и поддерживать уровень подготовки уникальных пилотов двух корабельных авиаполков, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

В марте оборонное ведомство сообщило, что группа палубных истребителей МиГ-29К 100-го отдельного корабельного авиационного полка впервые в истории заступила на опытно-боевое дежурство на аэродроме Рогачёво архипелага Новая Земля. Это значительно увеличило зону контролируемого воздушного пространства над Северным морским путем (СМП).

Палубные истребители пока не могут летать с «Адмирала Кузнецова», который с 2017 года находится в доках на ремонте. В феврале генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что произошедший в 2020 году на крейсере пожар не нанес ему большого ущерба. Компания, по его словам, будет «стараться удержать график», чтобы завершить работы в 2022 году, как это предусмотрено контрактом с Минобороны.

С декабря прошлого года на Новой Земле и на Чукотке впервые стартовало боевое дежурство и истребителей МиГ-31БМ Северного и Тихоокеанского флотов. Замечены эти перехватчики были также на новом аэродроме на острове Земля Александры. Экипажи там часто ротируются. На аэродроме Рогачёво они сменяются ежемесячно.

— Полигон в Крыму не заменит опыта реальной боевой службы в экстремальных арктических условиях, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — У нас уже были прецеденты, когда из-за длительного ремонта крейсера его авиагруппу пришлось воссоздавать практически заново. Сейчас почти не осталось допущенных к посадкам на корабль пилотов. Однако полеты в Арктике также крайне сложные.

Но одной только подготовкой причины не ограничиваются. Палубные летчики — элита из элит. Два полка современных истребителей с опытными пилотами станут реальным подспорьем в становящейся всё более беспокойной Арктике. Важность этого направления подчеркивает то, что с начала года Северный флот стал полноценным военным округом, отметил эксперт.

Палубники

Сегодня взлетать и садиться на палубу «Кузнецова» готовятся летчики только двух отдельных корабельных истребительных авиаполков (окиап) Северного флота. Оба они дислоцированы на аэродроме Североморск-3 под Мурманском.

279-й окиап старейший из них. На его вооружении около полутора десятков палубных истребителей Су-33 — специальная модификация Су-27, приспособленная для действий с авианосца. С 1 декабря 2015 года его дополняет заново сформированный 100-й окиап, оснащенный новейшими МиГ-29К и учебно-боевыми двухместными МиГ-29КУБ.

По сравнению с Су-33 перечень вооружения многоцелевых истребителей 100-го авиаполка гораздо шире. Кроме оружия «воздух-воздух» они могут применять управляемые бомбы и крылатые ракеты для атаки и сухопутных, и морских целей. На них интегрированы прицелы, позволяющие высокоточно «укладывать» обычные бомбы и работать по внешнему целеуказанию от комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Большинство Су-33 279-го окиап прошли модернизацию и теперь оснащены комплексами СВП-24 «Гефест». Они превратили истребитель в машину, способную эффективно атаковать не только воздушные, но и наземные объекты. Обычные неуправляемые бомбы они применяют с точностью, мало уступающей управляемым боеприпасам. Палубники опробовали все свои типы самолетов в реальных боевых условиях во время похода к берегам Сирии в 2016–2017 годах.

Помимо базы в Рогачёво, круглогодичную взлетно-посадочную полосу, пригодную для таких самолетов, возвели на острове Земля Александры приполярного архипелага Земля Франца-Иосифа. Вдоль трассы СМП подготовлены и другие опорные базы с аэродромами.

«Сухопутные авианосцы»

«Адмирал Кузнецов» базируется в Мурманской области. Продолжительная зима и полярная ночь всегда затрудняли обучение там корабельных летчиков, особенно начинающих. Для их круглогодичной подготовки созданы наземные комплексы в местах с более благоприятным климатом. Ежегодно экипажи самолетов и вертолетов морской авиации отправляются на Научно-испытательные тренажеры корабельной авиации (НИТКА) на юг — в Краснодарский край (Ейск) и в Крым. Там на суше полностью сымитирована палуба авианесущего крейсера, с тормозными тросами, стартовым трамплином и навигационным оборудованием.

Полигон НИТКА на крымском аэродроме Саки начали строить в 1970-е годы. После того как СССР распался, России приходилось ежегодно платить Украине за его использование для подготовки палубников. Поэтому было принято решение создать аналогичный тренажер на побережье Черного моря в районе Ейска. С 2013 года в новом 859-м центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации начались первые тренировки взлета и посадки. Полигон в Крыму законсервировали.

Сейчас 859-й центр в Ейске стал главным местом подготовки летчиков для всех типов флотских самолетов и вертолетов. Его строительство и расширение продолжаются и займут еще несколько лет.

После возвращения Крыма в состав России полигон в Саках расконсервировали и отремонтировали. Подготовку палубников вновь перевели туда. С 2014 года на нем возобновились тренировки летчиков корабельных истребительных авиаполков на самолетах Су-33 и МиГ-29К/КУБ.

Начало дежурства Су-33 и МиГ-29К на арктических островах не будет означать прекращения плановой боевой подготовки на этих южных «сухопутных авианосцах».