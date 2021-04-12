Войти
Известия.ru

Север под крылом: пилотам палубных истребителей нашли место службы

584
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Летчикам 100-го и 279-го отдельных корабельных истребительных авиаполков, которые приписаны к авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», нашли новое место службы. Теперь они обеспечивают ПВО Заполярья и воздушного пространства над Северным морским путем. Для этого их будут регулярно перебрасывать на Новую Землю и другие арктические аэродромы. Сам корабль вернется в строй после ремонта не раньше конца следующего года. Передислокация позволит пилотам поддерживать необходимый уровень подготовки, считают эксперты.

Летчикам 100-го и 279-го отдельных корабельных истребительных авиаполков, которые приписаны к авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», нашли новое место службы. Теперь они обеспечивают ПВО Заполярья и воздушного пространства над Северным морским путем. Для этого их будут регулярно перебрасывать на Новую Землю и другие арктические аэродромы. Сам корабль вернется в строй после ремонта не раньше конца следующего года. Передислокация позволит пилотам поддерживать необходимый уровень подготовки, считают эксперты.

Элита из элит

На время ремонта единственного в стране авианесущего крейсера часть его палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К/КУБ будут по ротации нести боевую службу на Новой Земле и в других районах Арктики, став мобильным резервом Северного флота. Это позволит не только лучше прикрыть данный регион, но и поддерживать уровень подготовки уникальных пилотов двух корабельных авиаполков, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

В марте оборонное ведомство сообщило, что группа палубных истребителей МиГ-29К 100-го отдельного корабельного авиационного полка впервые в истории заступила на опытно-боевое дежурство на аэродроме Рогачёво архипелага Новая Земля. Это значительно увеличило зону контролируемого воздушного пространства над Северным морским путем (СМП).

Палубные истребители пока не могут летать с «Адмирала Кузнецова», который с 2017 года находится в доках на ремонте. В феврале генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что произошедший в 2020 году на крейсере пожар не нанес ему большого ущерба. Компания, по его словам, будет «стараться удержать график», чтобы завершить работы в 2022 году, как это предусмотрено контрактом с Минобороны.

С декабря прошлого года на Новой Земле и на Чукотке впервые стартовало боевое дежурство и истребителей МиГ-31БМ Северного и Тихоокеанского флотов. Замечены эти перехватчики были также на новом аэродроме на острове Земля Александры. Экипажи там часто ротируются. На аэродроме Рогачёво они сменяются ежемесячно.

— Полигон в Крыму не заменит опыта реальной боевой службы в экстремальных арктических условиях, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — У нас уже были прецеденты, когда из-за длительного ремонта крейсера его авиагруппу пришлось воссоздавать практически заново. Сейчас почти не осталось допущенных к посадкам на корабль пилотов. Однако полеты в Арктике также крайне сложные.

Но одной только подготовкой причины не ограничиваются. Палубные летчики — элита из элит. Два полка современных истребителей с опытными пилотами станут реальным подспорьем в становящейся всё более беспокойной Арктике. Важность этого направления подчеркивает то, что с начала года Северный флот стал полноценным военным округом, отметил эксперт.

Палубники

Сегодня взлетать и садиться на палубу «Кузнецова» готовятся летчики только двух отдельных корабельных истребительных авиаполков (окиап) Северного флота. Оба они дислоцированы на аэродроме Североморск-3 под Мурманском.

279-й окиап старейший из них. На его вооружении около полутора десятков палубных истребителей Су-33 — специальная модификация Су-27, приспособленная для действий с авианосца. С 1 декабря 2015 года его дополняет заново сформированный 100-й окиап, оснащенный новейшими МиГ-29К и учебно-боевыми двухместными МиГ-29КУБ.

По сравнению с Су-33 перечень вооружения многоцелевых истребителей 100-го авиаполка гораздо шире. Кроме оружия «воздух-воздух» они могут применять управляемые бомбы и крылатые ракеты для атаки и сухопутных, и морских целей. На них интегрированы прицелы, позволяющие высокоточно «укладывать» обычные бомбы и работать по внешнему целеуказанию от комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Большинство Су-33 279-го окиап прошли модернизацию и теперь оснащены комплексами СВП-24 «Гефест». Они превратили истребитель в машину, способную эффективно атаковать не только воздушные, но и наземные объекты. Обычные неуправляемые бомбы они применяют с точностью, мало уступающей управляемым боеприпасам. Палубники опробовали все свои типы самолетов в реальных боевых условиях во время похода к берегам Сирии в 2016–2017 годах.

Помимо базы в Рогачёво, круглогодичную взлетно-посадочную полосу, пригодную для таких самолетов, возвели на острове Земля Александры приполярного архипелага Земля Франца-Иосифа. Вдоль трассы СМП подготовлены и другие опорные базы с аэродромами.

«Сухопутные авианосцы»

«Адмирал Кузнецов» базируется в Мурманской области. Продолжительная зима и полярная ночь всегда затрудняли обучение там корабельных летчиков, особенно начинающих. Для их круглогодичной подготовки созданы наземные комплексы в местах с более благоприятным климатом. Ежегодно экипажи самолетов и вертолетов морской авиации отправляются на Научно-испытательные тренажеры корабельной авиации (НИТКА) на юг — в Краснодарский край (Ейск) и в Крым. Там на суше полностью сымитирована палуба авианесущего крейсера, с тормозными тросами, стартовым трамплином и навигационным оборудованием.

Полигон НИТКА на крымском аэродроме Саки начали строить в 1970-е годы. После того как СССР распался, России приходилось ежегодно платить Украине за его использование для подготовки палубников. Поэтому было принято решение создать аналогичный тренажер на побережье Черного моря в районе Ейска. С 2013 года в новом 859-м центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации начались первые тренировки взлета и посадки. Полигон в Крыму законсервировали.

Сейчас 859-й центр в Ейске стал главным местом подготовки летчиков для всех типов флотских самолетов и вертолетов. Его строительство и расширение продолжаются и займут еще несколько лет.

После возвращения Крыма в состав России полигон в Саках расконсервировали и отремонтировали. Подготовку палубников вновь перевели туда. С 2014 года на нем возобновились тренировки летчиков корабельных истребительных авиаполков на самолетах Су-33 и МиГ-29К/КУБ.

Начало дежурства Су-33 и МиГ-29К на арктических островах не будет означать прекращения плановой боевой подготовки на этих южных «сухопутных авианосцах».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
МиГ-31
МиГ-31БМ
НИТКА
Стрелец
Су-27
Су-33
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
Арктика
Военные учения
СФ
ТОФ
Похожие новости
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
18.07.2016
Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация России
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
13.07.2011
Самолеты вместо рулеток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)