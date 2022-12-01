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ЦАМТО

Глава военного ведомства Перу представил проект бюджета на оборону на 2023 ф.г.

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РСЗО «тип 90ВМ» армии Перу
РСЗО «тип 90ВМ» армии Перу.
Источник изображения: flickr.com

ЦАМТО, 30 ноября. Проект бюджета на оборону Перу на 2023 ф.г. предложен в сумме 7776,3 млн. солей или около 2,023 млрд. долл. США по текущему обменному курсу.

Как сообщает Infodefensa.com, министр обороны Перу Даниэль Барраган Колома представил проекта бюджета на пленарном заседании Конгресса Республики.

По его словам, на текущий финансовый год проект бюджета был одобрен в размере 7360,9 млн. солей. По состоянию на 28 ноября 2022 года его исполнение составило на 83,8%, однако министр прогнозирует, что к концу года он будет исполнен на 98,9%, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Для сравнения: в 2019 году процент выполнения составил 95,3%, в 2020 году – 95,7% и в 2021 году – 96,2%.

В оборонном бюджете на 2023 ф.г. из 7776,3 млн. солей Министерству обороны выделено 7311 млн. солей или 94% от общей суммы (прочая сумма – это финансирование других силовых структур). Что касается доли оборонных расходов в государственном бюджете, то в период с 2019 по 2023 гг. она снизилась с 4,7% до 3,6%.

В 2023 году на статью "Усиление военного потенциала для обороны и национального развития" предлагается выделить 5520 млн. солей, 78,9% этих средств направлены на расходы на персонал и 29,1% – на операционные расходы. На ликвидацию последствий стихийных бедствий выделено 445,1 млн. солей, на борьбу с терроризмом – 183,3 млн. солей, на мероприятия по сокращению незаконной добычи полезных ископаемых – 14,7 млн. солей, на борьбу с незаконным оборотом наркотиков – 3,6 млн. солей и на технологические инновации – 1,2 млн. солей.

В 2023 ф.г. Сухопутным войскам Перу выделено 2412,7 млн. солей, Военно-морским силам – 1968,7 млн. солей, Военно-воздушным силам – 1252,8 млн. солей. Большая часть бюджетов видов ВС используется для покрытия текущих расходов, особенно в СВ, где штатная численность личного состава наибольшая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Перу
США
Проекты
2020-й год
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