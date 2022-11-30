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Военное обозрение

Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил передачу Украине партии БМП-1 в рамках круговой сделки с Германией

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия пополнилась еще 30 боевыми машинами пехоты советского производства, партию БМП-1 Украине передала Словакия. Об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь.

Братислава поставила Киеву 30 боевых машин пехоты БМП-1 из наличия словацкой армии в обмен на немецкие танки Leopard 2A4, сделка была заключена еще в середине месяца. По словам словацкого министра обороны, вся техника уже находится на территории Украины, когда она туда попала он не стал уточнять, просто подтвердил факт передачи и поблагодарил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт "за сотрудничество".

Рад подтвердить, что 30 словацких боевой машин пехоты БМП-1 было передано Украине

- написал Надь в одной из соцсетей добавив, что поставка прошла в рамках круговой сделки с участием Словакии, Германии и Украины.

15 ноября 2022 года военные ведомство Словакии с одной стороны и Минобороны ФРГ с группой Rheinmetall с другой стороны, подписали соглашение, в рамках которого Словакия получит 15 танков Leopard 2A4, прошедших капитальный ремонт с модернизацией. Данная бронетехника ранее стояла на вооружении различных стран, после снятия с вооружения была выкуплена Rheinmetall и приведена в боеспособное состояние. Взамен Братислава обязалась поставить Киеву 30 БМП-1 из наличия словацкой армии.

Таким образом ВСУ получили еще 30 БМП советского производства, в каком состоянии техника пока информации нет.

Ранее немцы подписали аналогичное соглашение с чехами, предложив им 14 танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ BPz 3 Büffel в качестве компенсации за танки Т-72М1, ранее переданные Украине.

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Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
БМП-1
Т-72
Компании
Rheinmetall
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