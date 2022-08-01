Германия предложила Польше совместную закупку танков Leopard вместо поставленной на Украину техники

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт направила письмо главе военного ведомства Польши Мариушу Блащаку, в котором останавливается на вопросе поставки Варшаве военной техники взамен той, что была передана на Украину. Ламбрехт предлагает Варшаве осуществить совместную закупку новых танков Leopard, либо передать большое количество старых танков Leopard или боевых машин пехоты Marder.

Письмо министра обороны ФРГ было направлено после того, как польские должностные лица публично выразили неудовлетворение действиями Германии после того, как Польша передала более 200 танков Т-72 Украине.

В Германии проанализировали все варианты оказания помощи Польше с бронетехникой. В итоге было установлено, что помочь Варшаве из запасов бундесвера не представляется возможным. Немецкая армия сама испытывает недостаток военной техники в связи с поставками Украине.

Министерство обороны Германии выступило с другим предложением – осуществить совместное приобретение современной версии танков Leopard 2. Это произойдет позже, чем могли бы быть переданы старые танки немецкой армии, но Польша будет обладать приоритетом при поставках новой версии танков.

Ламбрехт в своем письме выразила надежду на дальнейшее развитие союзнических отношений с Польшей и поблагодарила польские власти за быструю поддержку польскими танками украинской армии. Между тем, ранее министр обороны Польши Блащак сообщал прессе, что Берлин предлагал польской армии 20 танков Leopard 2A4, первый из которых должен был быть доставлен в следующем году. Об этом упоминал в одном из своих выступлений и депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родрих Кизеветтер. Но он называл куда большую цифру – 44 танка этого типа. Впрочем, даже такого количества хватит лишь для оснащения одного танкового батальона, подчеркивают эксперты.

В Польше беспокоятся, что поставки немецких танков даже в старой версии могут не произойти. Ранее многие танки были переоборудованы в самоходные мостоукладчики. С 2017 года идет процесс восстановления ранее выведенных из состава бундесвера танков Leopard 2A4 в количестве 68 машин.

Согласно реестру обычных вооружений ООН, по состоянию на конец 2021 года в Германии находились на вооружении свыше 600 танков Leopard 2, причем в это число входят также списанные машины и находящиеся на промышленных складах танки. Сам бундесвер использует лишь модификации последних лет. Кроме того, 12 танков Leopard 2A4 в течение последних лет были переданы в Венгрию, а еще 15 танков планируется передать Чехии. Аналогичное количество танков может быть передано также Словакии.

Но если Германия не может передать Польше даже около 50 танков Leopard 2A4, это может свидетельствовать, что хранящиеся на складах танки использовались в качестве базы для запасных частей. Следовательно, они не могут использоваться по причине неполной комплектации деталями. Такие машины могут стать основой для модернизации, но восстановить их на службе будет невозможно.

Между тем, польские СМИ сообщают, что Варшаве предлагалось 100 танков Leopard 1A5 или БМП Marder. Танки Leopard 1A5 были сняты с вооружения бундесвера в 2003 году. Прошло уже почти двадцать лет, поэтому приобретение таких танков было бы для Польши нерациональным шагом. Более интересным в Польше считают предложение о передаче БМП Marder. В случае их передаче Польше, Варшава смогла бы передать Украине БМП-2, а не только более старые БМП-1.