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Военное обозрение

Военкор прокомментировал уничтожение американских гаубиц ВСУ с помощью взаимодействия БПЛА и артиллерии

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Источник изображения: topwar.ru

Направление и корректировка артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов приводят к впечатляющим и очень эффективным результатам. Такой вывод делает в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков, комментируя кадры уничтожения американских гаубиц в Запорожской области.

Находящиеся на вооружении украинской артиллерии гаубицы М777 американского производства накануне были уничтожены в Запорожской области в результате слаженной работы беспилотной авиации и российских артиллеристов. Корректировку удара артиллерии осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30».

БПЛА передал точные координаты вражеской артиллерии российским войскам. По позициям противника отработали высокоточным управляемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Кадры работы опубликованы в Telegram-канале ANNA-NEWS.



Всего лишь «Орлан-30» плюс «Краснополь», и ещё одной американской гаубицы не существует. И не надо тратить вагон снарядов, грузить, перегружать, заряжать

- комментирует представленные кадры военкор Сладков.

По мнению Сладкова, подобные беспилотные летательные аппараты должны находиться на вооружении каждого полка российской армии. Ведь всего одной корректировки лазером и одного управляемого боеприпаса достаточно для уничтожения одной цели противника.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Краснополь
Компании
M777
Проекты
БПЛА
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Сохраняя божественный статус
1 комментарий
№1
25.11.2022 11:40
Цитата, q
Направление и корректировка артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов приводят к впечатляющим и очень эффективным результатам. Такой вывод делает в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков, комментируя кадры уничтожения американских гаубиц в Запорожской области.

В отчётах МО и хвалебных статьях военкоров сплошные ежедневные поражения и унижения украинской артиллерии, а прекратить обстрелы Запорожской АЭС почему-то не можем, отходящие от электростанции ЛЭП полностью разрушены и восстанавливать их не получается из-за не прекращающихся обстрелов артиллерии ВСУ.
Что не так и почему в СМИ "так всё хорошо", а на деле всё не очень....?
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