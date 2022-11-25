Военкор прокомментировал уничтожение американских гаубиц ВСУ с помощью взаимодействия БПЛА и артиллерии

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Направление и корректировка артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов приводят к впечатляющим и очень эффективным результатам. Такой вывод делает в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков, комментируя кадры уничтожения американских гаубиц в Запорожской области.

Находящиеся на вооружении украинской артиллерии гаубицы М777 американского производства накануне были уничтожены в Запорожской области в результате слаженной работы беспилотной авиации и российских артиллеристов. Корректировку удара артиллерии осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30».

БПЛА передал точные координаты вражеской артиллерии российским войскам. По позициям противника отработали высокоточным управляемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Кадры работы опубликованы в Telegram-канале ANNA-NEWS.

Всего лишь «Орлан-30» плюс «Краснополь», и ещё одной американской гаубицы не существует. И не надо тратить вагон снарядов, грузить, перегружать, заряжать

- комментирует представленные кадры военкор Сладков.

По мнению Сладкова, подобные беспилотные летательные аппараты должны находиться на вооружении каждого полка российской армии. Ведь всего одной корректировки лазером и одного управляемого боеприпаса достаточно для уничтожения одной цели противника.