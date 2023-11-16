Серьезный аргумент. Как меняется российское оружие из-за СВО

Российский ОПК модифицирует вооружение с учетом опыта СВО

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО начали применять новую модификацию управляемых снарядов "Краснополь". Как отметили в холдинге "Высокоточные комплексы", ее разработали с учетом фронтового опыта. В целом же "приемку" боями прошли уже сотни образцов вооружений. О наиболее значимых — в материале РИА Новости.

Удар по подсветке

Артиллерийские подразделения, которым повезло получить со складов 152-миллиметровые снаряды "Краснополь", играют роль снайперов. Эти боеприпасы специально предназначены для уничтожения целей с первого выстрела. Конечно, такой результативности удается достичь не всегда, но расход управляемых снарядов на порядки ниже, чем обычных осколочно-фугасных. Дальность стрельбы — 25 километров. Этого хватает для контрбатарейной борьбы с украинскими гаубицами M777.

Управляемый снаряд "Краснополь" Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

У боеприпаса полуактивная лазерная головка самонаведения. На конечном участке траектории он принимает отраженный сигнал от подсвеченной цели. Указывают на нее либо группа спецназа, либо беспилотник. Коррекция полета выполняется выдвигаемыми аэродинамическими рулями.

Российские артиллеристы с самого начала конфликта активно применяют современную модификацию "Краснополь-М". Ими может стрелять вся номенклатура советских орудий калибра 152 миллиметра — Д20, "Акация", "Мста-С", "Мста-Б", "Гиацинт". Такое вооружение показало себя мощным и надежным средством поражения с одним-единственным недостатком: неудовлетворительной точностью при низкой облачности.

Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО Источник изображения: © РИА Новости

В компании-разработчике не пояснили, о какой именно модификации идет речь. Однако еще в июле Минобороны заявило, что самоходная артиллерийская установка "Мста-С" во время испытаний запустила снаряд "Краснополь-Д" на расстояние 43 километра. Эта версия использует уже не лазерное, а спутниковое наведение по сигналу GPS/GLONASS, что делает боеприпас независимым от капризов погоды. Сообщается, что круговое вероятное отклонение не превышает десяти метров.

Закрыть небо

В конце октября военное ведомство отчиталось об уничтожении 24 украинских самолетов всего за пять дней. Причиной столь высокой результативности со ссылкой на источники в министерстве СМИ назвали новую тактику — применение зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. При этом использовались дальнобойные ракеты с активными головками самонаведения 40Н6Е, способные бить на 380 километров.

Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

В таком сценарии А-50У выступают "глазами" ЗРС. Благодаря мощной радиолокационной станции самолет способен сканировать воздушное пространство в поисках целей на удалении до 650 километров. И передавать информацию на командный пункт зенитно-ракетной батареи, которая получает возможность заранее подготовиться к пуску на максимальную дистанцию. Грубо говоря, при такой поддержке С-400 может из Воронежа или Липецка контролировать небо над Харьковом.

Впрочем, и А-50У, и ракета 40Н6Е уже давно стоят на вооружении России. Возникает вопрос, почему такая результативность по сбитым самолетам наблюдается именно сейчас. Вероятно, командование берегло малочисленные ценные машины и не рисковало применять их вблизи линии фронта в условиях, когда у Киева еще не до конца была выбита ПВО дальнего действия.

Теперь же о присутствии С-300 в зоне боевых действий ничего не слышно, причем уже давно. Хотя раньше видео их поражения дронами-камикадзе появлялись довольно часто. Вероятно, ВСУ оттянули оставшееся в тыл для защиты столицы.

Кошмар для артиллерии

Серьезную эволюцию в ходе СВО прошли дроны-камикадзе "Ланцет" от компании ZALA. Эти барражирующие боеприпасы зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с бронетехникой, артиллерией и полевыми укреплениями. Всего на начало ноября 2023-го известно около 750 видео с поражением различной украинской и западной техники. Из них больше половины (53,9 процента) заявлены как поврежденные и лишь 30,6 процента безвозвратно уничтожены. По статистике, чаще всего под удар попадают артиллерия и минометы.

БПЛА-камикадзе "Ланцет" Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

До недавних пор "Ланцеты" существовали в двух модификациях: базовой (трехкилограммовая боевая часть) и уменьшенной (килограммовая БЧ). Судить об их ТТХ сложно, так как компания-изготовитель постоянно модифицирует изделия и их возможности отличаются от партии к партии.

К примеру, в ходе СВО удалось значительно повысить дальность базового варианта — с 40 до 70 километров, что позволяет "дроноводам" охотиться на такую лакомую цель, как РСЗО HIMARS, и кошмарить тылы ВСУ.

Однако с осени начали эпизодически применять новую модификацию, известную как "Изделие 53". Информации о нем в открытых источниках практически нет — кроме того, что на БПЛА установлена система автоматического распознавания и захвата целей. Расчету остается только обозначить дрону зону боевого дежурства и запустить его в воздух с катапульты.

По словам производителя, специально для новых "Ланцетов" разработали пусковую установку на несколько беспилотников. Подчеркивается, что "Изделие 53" рассчитано на массовое применение согласно концепции "рой дронов", которые в полете будут обмениваться информацией и самостоятельно распределять между собой цели.

Новые старые бомбы

В первые месяцы конфликта российская авиация действовала не в полную силу. Возможно, командование опасалось неподавленной ПВО и не хотело рисковать дорогой техникой. Ситуацию во многом изменила разработка предприятия "Базальт" начала 2000-х — "универсальный модуль планирования и коррекции" (УМПК). В последнее время его массово внедряют в воюющие авиационные части.

Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении Источник изображения: © РИА Новости

УМПК — аналог американского JDAM. Грубо говоря, это складные крылья и блок наведения, которые монтируются на обычную свободнопадающую бомбу и превращают ее в высокоточное оружие. Она уже не падает, а планирует, ориентируясь по координатам GPS/ГЛОНАСС, и способна поразить цель на удалении до 80 километров от точки сброса. Таким образом, бомбардировщики получили возможность наносить удары вглубь, не входя в зону действия украинской ПВО.

В связке с УМПК применяют полутонные авиабомбы ФАБ-500, обладающие куда большей поражающей мощью, чем любой снаряд. По этому показателю оружие сопоставимо с баллистической ракетой "Искандер-М".

Боеприпасы отлично зарекомендовали себя при уничтожении укреплений. Кроме того, на фронте уже отмечено применение корректируемых ФАБ-1500. Дальность у них меньше, чем у "пятисоток". Но полторы тонны взрывчатки — аргумент, с которым стоит считаться. Особенно учитывая, что свободнопадающих бомб на складах российской армии еще очень много.

Андрей Коц