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Интерфакс-АВН

Главы Минобороны ФРГ и Польши договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Источник изображения: Shaul Schwarz/ Getty Images

Берлин. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что достигла соглашения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком о переброске из Германии в Польшу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Я договорилась с моим коллегой Мариушем Блащаком отправить в Польшу ЗРК Patriot и защитить польское воздушное пространство при помощи истребителей Eurofighter ", - приводит журнал "Штерн" слова Ламбрехт после ее телефонного разговора с министром обороны Польши.

При этом, отмечает "Штерн", эксперты теперь будут прорабатывать детали инициативы, а ФРГ и Польша должны будут согласовать ее с НАТО.

В свою очередь Блащак заявил, что пока не ясно, какие именно версии ЗРК Patriot намерена направить Германия в Польшу, в каком количестве и когда. Министр добавил, что в связи с этим Варшава ждет подробностей от Берлина.

В минувший вторник вечером польское радио сообщило о попадании ракеты в зерносушилку в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и другие мировые лидеры сошлись во мнении, что на территории Пшеводува упала ракета, выпущенная украинской ПВО.

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Германия
Польша
США
Украина
Продукция
EF-2000
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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