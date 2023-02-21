Семь фактов, которые объясняют, почему Украина не победит ни за что

Welt: Украина не победит, потому что ее цели нереальны. Донбасс и Крым — орех не по зубам

Изнурительная позиционная борьба не может закончиться победой Украины, объясняет немецкая Welt. Под контроль России переходит Бахмут, техническое превосходство российской армии настолько велико, что Зеленского может спасти только чудо. Или удачная провокация.

Кажется, что после года боевых действий возможно всё. Но если присмотреться внимательней, то станет ясно: Киев может победить только при одном условии, выполнить которое практически невозможно. Проблема – в страхе перед ядерной эскалацией.

Прошлая ночь вновь была ужасной. По сообщениям украинских правительственных ведомств, ночью Россия опять обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами. 16 из 36 ракет, выпущенных с самолетов и с одного из военных кораблей на Черном море, удалось перехватить, сообщили украинские ВВС в четверг. Оставшиеся ракеты нанесли удар по северу и западу страны, а также по Днепропетровской и Кировоградской области. "Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе. WELT отвечает на семь самых главных вопросов, касающихся актуального положения:

Какова ситуация на фронте?

Россия заняла почти 18 процентов территории бывшей Украинской ССР. Обе стороны ведут сейчас изнурительную позиционную борьбу с множеством убитых, но без значительного продвижения вперед. Москва пытается наступать, прежде всего, в Луганской области у Кременной и в Донецкой области в районе Бахмута. "Похоже, что город в скором времени будет взят", – говорит полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), один из ведущих европейских военных экспертов из министерства обороны Австрии. В результате вторая линия обороны украинцев может быть прорвана и путь к стратегически важному городу Краматорску будет открыт. Если Украине не удастся удержать этот узловой пункт, то Донецкий регион будет для нее потерян.

Какую роль играет фактор времени?

Время не на стороне России. Поэтому до поставки нового вооружения Западом, например, танков Leopard в конце марта, она хочет захватить как можно больше территорий и одновременно с этим усилить свою обороноспособность, для чего она расширит оборонительные рубежи, устроит минные поля и подтянет свежие силы. Чтобы противодействовать этому, Украине необходимо будет постоянно обстреливать существующую линию фронта и делать это до тех пор, пока не поступит новое тяжелое вооружение, которое при благоприятном стечении обстоятельств даст украинцам возможность перейти в наступление.

В чем сильные и слабые стороны России?

Проблемы Москве создает недостаток современного вооружения. Россия пытается компенсировать его огромным количеством "обычного" оружия и живой силы. Считается, что она располагает 4000 танков и массой боеприпасов. Кроме того, по данным военного эксперта Райснера, сейчас на Украине находятся 400 тысяч российских солдат. Теоретически Москва может поставить под ружье до 30 миллионов резервистов.

В каком оружии Украина испытывает самую острую необходимость?

Без поддержки Запада Украина не могла бы воевать долго и была бы вынуждена капитулировать. Собственное украинское оружия, в основном, уже утрачено. Сейчас страна остро нуждается в боеприпасах, танках (Leopard), БМП ((Marder, Bradley), ракетах класса "земля-земля" различной дальности (Himars, GLSDB, Atacms), противовоздушных системах (Iris-T, Patriots, Stinger, Nasams), боевых беспилотниках (Heron TP, MQ-9 Reaper) и истребителях (F-16, JAS 39 Gripen). Часть этого вооружения уже поставлена или обещана, но с украинской точки зрения этого недостаточно.

Истребители могут способствовать перелому?

Истребители понадобятся, прежде всего, в том случае, если Украина захочет вновь перейти в наступление и отвоевать захваченную территорию. Пока Франция, США, Нидерланды, Польша и Словакия в принципе готовы говорить о поставках истребителей. Германия располагает более чем 232 истребителями (Eurofighter, Tornado), но предлагать их не хочет. Истребители могли бы оказать наступающим наземным войскам поддержку с воздуха и в прямом бою уничтожать российские самолеты. Согласно данным НАТО, четыре пятых российских ВВС еще в боевом состоянии. Но истребители могут привести к перелому только в том случае, если будут действовать в связке с достаточным количеством наземных войск, танков и артиллерийских установок. Проблема в том, что из-за сильной российской противовоздушной обороны истребителям придется за несколько десятков километров до линии фронта максимально снижать высоту полета, что значительно снизит дальность действия выпущенных ими ракет. Еще одна проблема в том, что, по сведениям британского аналитического центра Rusi, взлетно-посадочные полосы украинских аэродромов слишком коротки для истребителей типа F-16.

Почему Запад не увеличивает поставки вооружения?

На это есть, в основном, две причины. Во-первых: страх поставками оружия в какой-то момент ослабить самого себя. "Вопрос в том, сколько оружия я могу отдать, чтобы не подвергнуть опасности собственную обороноспособность", – сказал недавно один высокопоставленный натовский дипломат. Во-вторых: "Явная цель США состоит в том, чтобы оказывать Украине максимально возможную поддержку, но при этом не загонять Россию в угол. Так они пытаются предотвратить иррациональные действия России, то есть применение ядерного оружия", – говорит полковник Райснер. Приходится признать: Запад даже близко не поставляет того количества оружия, которого требует Украина и которого ей хватило бы для победы, потому что в принципе он больше боится расширения войны на территорию НАТО, чем последствий возможного поражения Украины.

Сколько еще будут воевать?

Это зависит, в том числе, и от Запада. Если международное сообщество в скором времени решит снабдить Украину большим количеством тяжелого и высокоточного вооружения и боеприпасов, то до конца года Киев мог бы одержать победу. Однако, скорее всего, западное оружие будет и дальше поступать в строго дозированном количестве, а значит, конфликт затянется. В этом случае проблемой для Украины станет нехватка живой силы, потому что ее резервы ограничены.

Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать ее к заключению перемирия. Такое перемирие может быть заключено уже во второй половине года и, по мнению одного высокопоставленного европейского дипломата, пожелавшего остаться неизвестным, "продлится два года или даже дольше". Вероятно, в конечном итоге пройдут переговоры, в результате которых Россия сохранит за собой Донбасс и Крым.

Кристоф Шлитц (Christof Schlitz)