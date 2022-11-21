Подход "все или ничего" на Украине не приведет к миру. Запад это осознал

Asharq Al-Awsat: экономический кризис подтолкнул Запад прибегнуть к дипломатии на Украине

В украинском конфликте стороны придерживаются подхода "все или ничего", пишет Asharq Al-Awsat. Однако долго это продолжаться не может. Мир раздирают последствия украинского кризиса. Поэтому страны должны прийти к консенсусу, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Если миру нужно было напоминание о том, что украинский конфликт может легко перерасти в глобальное противостояние, то инцидент с обломками ракет, которые упали на территории Польши (член НАТО), как раз им и является. Если будет доказано, что эти ракеты были запущены из России, мир окажется на пороге самого опасного противостояния со времен Второй мировой войны.

Все вздохнули с облегчением, когда сначала Соединенные Штаты, а затем и сама Польша, исключили возможность того, что упавшие ракеты были запущены из России. По предварительной информации, это были ракеты класса "земля-воздух", выпущенные украинскими войсками для перехвата российской ракеты. По ошибке они упали на территории Польши. Таким образом, обвинительная риторика в адрес России несколько смягчилась.

Примечательно, что этот инцидент произошел в то время, когда появились первые сигналы к прямым переговорам для урегулирования украинского конфликта, последствия которого сказались на всем мире. Независимо от обстоятельств, ракеты стали своего рода предупреждением — кризис на Украине находится на "перепутье". С одной стороны, появилась возможность активизировать усилия по установлению режима прекращения огня и поиску дипломатического решения, с другой — прямое вмешательство НАТО в конфликт, что приведет к глобальному противостоянию.

Взвешенная реакция Запада помогла избежать вооруженного столкновения России и НАТО, что не может не радовать. Однако, если подобные инциденты будут повторяться, то эскалация почти неизбежна. НАТО вмешается в конфликт на Украине, чем порадует сторонников жесткой линии, выступающих за подход "все или ничего".

Когда министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал Москву и Киев воспользоваться возможностью для проведения мирных переговоров. Он сослался на опыт Первой мировой войны. Великие державы тогда не смогли договориться на первых этапах конфликта, что привело к широкомасштабным разрушениям и миллионам жертв по всему миру.

Заявление американского генерала о важности извлечения уроков из исторического прошлого и необходимости урегулирования конфликта до того, как он перерастет в глобальное противостояние, совпало с кардинальными изменениями в позиции Вашингтона по украинскому кризису. США и Россия возобновили контакты на высшем уровне по вопросам урегулирования конфликта на Украине, чтобы избежать эскалации ситуации или недопонимания.

С одной стороны, администрация США неизменно поддерживает право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, с другой — настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта в ближайшие месяцы. Такого же мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем переговоров. Он подтвердил намерение продолжать диалог с обеими сторонами для достижения этой цели. Позиция, которой придерживается французский лидер, получает все большую поддержку со стороны мирового сообщества. Ее одобряют Китай, США, Индия, Турция и другие развивающиеся страны. Причиной тому является усиление экономического кризиса и резкое снижение уровня жизни.

Последствия украинского кризиса сказались даже на Соединенных Штатах. Американцы столкнулись с ростом инфляции, высокими ценами и рецессией, как и европейцы. По всей Европе — от Франции до Германии, Великобритании и Италии — прокатилась волна забастовок и протестов из-за экономического кризиса, роста цен и инфляции такими темпами, каких мир не видел уже более полувека.

Администрация президента США Джо Байдена не отрицает, что украинский кризис дорого обойдется европейским странам. Помимо экономического кризиса, есть опасения, что, если конфликт не прекратится к весне 2023 года, он расширится и приведет к новой волне миграции из Украины в Европу.

Байден тем временем столкнулся с изменением баланса сил в конгрессе США. Республиканцы, вернувшие себе контроль над Палатой представителей, предупредили Белый дом, что не станут выписывать Украине "карт-бланш" и оказывать неограниченную военную и финансовую помощь Киеву. Более важным, чем трудности, с которыми Байден столкнется в конгрессе, является то, что он не сможет баллотироваться от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. Американская экономика страдает от инфляции и рецессии, и поэтому участившиеся в последние недели разговоры о необходимости добиться дипломатического решения на Украине отражают изменение приоритетов на Западе.

Вопрос в том, найдут ли Киев и Москва точки соприкосновения для дипломатического решения? Действительно ли заинтересованные стороны хотят мирного урегулирования?

В настоящее время преобладает подход "все или ничего", но его трудно придерживаться. Мир стоит на пороге экономической рецессии, главной жертвой которой станут беднейшие страны. Некоторым из них грозит сильнейший голод.

Конфликт, который продолжается уже восемь месяцев, является суровым испытанием для международных организаций. ООН не смогла единогласно принять резолюцию в отношении этого кризиса. Евросоюз раздирают разногласия из-за воздействия украинского конфликта на его членов. Франко-немецкая ось дала трещину. У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия по поводу смягчения последствий украинского кризиса. Страны "Большой двадцатки" (G20) тоже не могут прийти к консенсусу. Их итоговое коммюнике ясно демонстрирует наличие разногласий, поскольку в нем говорится, что большинство членов решительно осуждают военные действия на Украине и призывают Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с ее территории в международно признанных границах. Страны G20 сошлись только на том, что конфликт на Украине "причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности". Но в коммюнике также отмечается, что "были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций".

Это решающий момент для украинского конфликта. Мировые державы не могут прийти к единому мнению из-за конфликтующих интересов. Но политический реализм и поиск компромиссов остаются лучшим способом остановить этот военный конфликт, прежде чем он выйдет из-под контроля.

Автор: Осман Миргани (عثمان ميرغني)